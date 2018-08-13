Son dakika: Merkez Bankası'ndan açıklama

Merkez Bankası'ndan döviz kurlarındaki hareketlilikle ilgili yeni açıklama geldi.

Buna göre;

Finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla kararlar alındı.

Türk Lirası likidite ve döviz likidite yönetimi için tedbirler alındı.

Döviz depo limitleri 20 milyar euroya çıkartıldı.

Bankaların ihtiyaç duyduğu tüm likidite karşılanacak.

Merkez Bankası'ndan dolara son dakika flaş müdahale





MERKEZ BANKASI'NDAN BİR MÜDAHALE DAHA

Merkez Bankası TL zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 250 baz puan indirdi.



MB piyasalara 10 milyar TL ve 6 milyar dolar kaynak sağladı.



3 milyar dolar tutarında altın cinsinden kaynak sağladı.



