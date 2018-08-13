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Son dakika: Merkez 'ndan açıklama

Merkez : Bankalara ihtiyaç duydukları likidite sağlanacak.

Giriş Tarihi: 13.8.2018 08:12 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 08:38
Son dakika: Merkez Bankası'ndan açıklama

Merkez 'ndan döviz kurlarındaki hareketlilikle ilgili yeni açıklama geldi.

Buna göre;

Finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla kararlar alındı.

Türk Lirası likidite ve döviz likidite yönetimi için tedbirler alındı.

Döviz depo limitleri 20 milyar euroya çıkartıldı.

Bankaların ihtiyaç duyduğu tüm likidite karşılanacak.

Merkez Bankası'ndan dolara son dakika flaş müdahale



MERKEZ BANKASI'NDAN BİR MÜDAHALE DAHA

TL zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 250 baz puan indirdi.

MB piyasalara 10 milyar TL ve 6 milyar dolar kaynak sağladı.

3 milyar dolar tutarında altın cinsinden kaynak sağladı.

piyasalar
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Son dakika: Merkez Bankası'ndan açıklama
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