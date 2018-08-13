Son dakika haberi: Bakan Albayrak'tan kur açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'nin ekonomik saldırısına yönelik flaş açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak saldırıya karşı piyasalara 'aksiyon planımız hazır' mesajı verdi.

'Mevduatlara dokunulmayacak' şeklinde konuşan Bakan Albayrak şunları kaydetti;

GEREKLİ AKSİYON ALINACAK PİYASA İLE PAYLAŞILACAK

"Pazar gece yarısı ve Pazartesi sabahtan itibaren, piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar.

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

MEVDUATLARA DOKUNULMAYACAK

Bakın çok net söylüyorum. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL'ye döndürülmeyecek. Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak.

BANKALAR VE BDDK İLE ÖNLEM

Bankalarımızla birlikte kurdaki bu dalgalandırmanın en fazla etkilendiği kesim olan reel sektör firmalarımızın KOBİ'ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planımızı hazırladık. Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız.

NET SALDIRI GÖSTERGESİ

Kurlardaki tablonun ekonomik verilerle açıklanması mümkün değil. Bu çok net bir saldırının, sınamanın göstergesidir. Küresel finansal sistemin en büyük oyuncusunun başlattığı bu saldırı, tüm gelişmekte olan ülkelerde benzer durumu ortaya çıkarır.

DOĞRUDAN BİR ABD BAŞKANI HEDEF ALDI

Bugün yaşanan tabloda, ülkemizin parasının doğrudan bir ABD başkanı tarafından hedef alındığı böyle bir ortamda, Türk ekonomisine kırılganlık suçlaması yapmak art niyetliliktir.

PARA POLİTİKASI ÇOK ÖNEMLİ

Para politikasındaki bağımsızlığın güçlenmesi için en önemli gördüğümüz konuların başında, para politikalarının güçlü mali politikalarla desteklenmesi geliyor. MB son kararında maliye politikalarının önemine atıfta bulundu. maliye politikalarıyla ilgili güçlü sürece gireceğiz.

GEREKİRSE MALİ KURAL UYGULAYACAĞIZ

Hedeflerimizi belirledik. Bütçe dışı giderler için taviz vermeyeceğimizi tüm ilgili kurum ve bakanlarımızla konuştuk. Bu hassasiyet için gerekirse hedeflenen göstergeler için Mali Kural uygulayacağız.

CARİ AÇIK

Artık bir yatırım ve harcamayı değerlendirirken 3 soruya verdiği cevaba bakacağız. Teknolojik yada yüksek katma değerli üretim sağlıyor mu? İhracatı artırıyor mu? Cari açığı düşürüyor mu? Şimdi bu anlayış tüm ekonomi alanlarında hakim olacak.

TEŞVİK SİSTEMİ YENİDEN KURGULANACAK

İhalelerde bu kurala neden uyulmadığını takip edeceğiz. Yerli firmalarımızın üretimine destek sağlamak ve az önce söylediğim üç alandaki katkılarını artırmak için teşvik sistemini de yeniden kurgulayacağız.