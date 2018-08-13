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Saldırının merkez üssü

Giriş Tarihi: 13.8.2018 02:33
Saldırının merkez üssü Londra
Türkiye'yi kur saldırılarıyla diz çöktürme operasyonunun merkez üssü dün gece oldu. Londra'da foreks piyasaları kapalı olmasına rağmen bazı bankaların hazine birimleri geceyarısı Türkiye mesaisi yaptı. Edinilen bilgilere göre, başta olmak üzere bazı İngiliz bankalarının hazine birimleri Türkiye saatiyle 20:00'den itibaren 3 saat boyunca spekülatif alım yaparak sığ piyasalarda dolar kurunun 7.22 TL'ye çıkmasını sağladı.

BDDK SWAP'I SINIRLANDIRDI

Ekonomik saldırılara karşı önlem alındığını duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aksiyon planlarının bugünden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı. Türk Lirası'nda yaşanan ve ekonomik verilerle açıklanamayacak yüksek oynaklık sebebiyle normalden yüksek fiyat hareketleri gözlenince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu () ilk hamleyi yaptı. BDDK, yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynakların yüzde 50'sini geçemeyeceğini duyurdu. Spekülatif saldırılara karşı alınan bu önlem sabah saatlerinden itibaren yürürlüğe girecek. Bankalar, yatırımcıları sağlıksız fiyat hareketlerinden korumak amacıyla dolar/TL, euro/TL paritelerinde yeni pozisyon açmayacak.
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Saldırının merkez üssü Londra
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