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'cü hain 'dan büyük skandal!

darbe girişiminin yaşandığı gece televizyonda halka "Sokağa çıkmayın" çağrısında bulunan 'cü , skandal konuşmaları hafızalarda tazeliğini korurken skandal bir takiyyeye imza attı. Kerim Balcı son yaptığı konuşmada, "O gece sokağa çıkan insanlarla gurur duyuyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 20.8.2018 15:02 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 15:11
FETÖ'cü hain Kerim Balcı'dan büyük skandal!

alçak darbe girişiminin yaşandığı gece televizyonda halka "Sokağa çıkmayın" çağrısında bulunan 'cü büyük bir takiyyeye imza attı.

15 Temmuz darbe girişimi esnasında, FETÖ'nün internetten yayın yapan kanalı STV'ye 'dan katılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı meydanlara davet eden sözlerini duyunca şoke olan Zaman yazarı Kerim Balcı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

FETÖ'cü Kerim Balcı'dan takiyyenin kralı!

TAKİYYE YAPARAK KURTULMAYA ÇALIŞIYOR

15 Temmuz gecesinde skandal iftiralarla darbecilerin elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ömür boyu hapis yatıracak dökümanlar olduğunu söyleyen Balcı, FETÖ'nün askerlerini ''Askerin yayınladığı bildirge daha sempatik'' diyerek övmüştü. Balcı şimdi de büyük bir takiyyeye imza atarak, "O gece sokağa çıkan insanlarla gurur (!) duyuyorum." dedi.

FETÖ’cü hain Kerim Balcı Londra'da ortaya çıktı

LONDRA'DA GÖRÜNTÜLENDİ

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi gecesi canlı yayına çıkarak "Erdoğan teslim olsun" çağrısı yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşıyor olmasına çok üzülen FETÖ'nün tetikçisi Kerim Balcı Londra'da ortaya çıktı. FETÖ yöneticilerinin Pakistan'da tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini protesto etmek için Pakistan Büyükelçiliği'nin önünde bir protesto gösterisi yapan FETÖ'cü hainlerin başında örgütün tetikçisi Kerim Balcı vardı. FETÖ'cü alçak Kerim Balcı megafonla protestocuları yönlendirirken FETÖ'cü hainlerin deşifre olmamak için yüzlerini maskelerle gizlediği dikkatlerden kaçmadı.

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Son dakika: FETÖ tetikçisi Kerim Balcı bakın nerede ortaya çıktı

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FETÖ'cü hain Kerim Balcı'dan büyük skandal!
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