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"Kusura bakma ama kıvırmak hiç yakışmadı"

Türkiye solu ve muhafazakarlık konusunda Günaydın’a çarpıcı açıklamalar yapan Grubu’nun solisti , medyasından gelen tepkiler üzerine 24 saat sonra çarketmişti. Sabah.com.tr’de yayınlanan ses kaydı nedeniyle dinleyicilerine bir kez daha mahcup olan Derya Köroğlu’nu Günaydın yazarı ’den bir hatırlatma geldi.

Giriş Tarihi: 29.8.2018 09:22
Kusura bakma ama kıvırmak hiç yakışmadı

MEVLÜT TEZEL'İN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

68 kuşağı güzellemesi, antiemperyalist söylemler, solcu jargondan ekonomik eleştiriler, Atatürk'ün nasıl büyük bir lider olduğuna vurgu yapan sözler, Atatürk'ten sonra yapılan yanlışlar gibi Köroğlu'nun yaptığı eleştiriler ve tespitler; Cumhuriyet, Sözcü, Birgün gibi muhalif gazetelerde yayınlanacak cinsten değil mi? Ee o zaman SABAH'ın günahı ne?

GÜNAYDIN bu eleştirel röportajı manşetten veriyor, SABAH gazetesi birinci sayfadan anonsluyor! SABAH daha ne yapsın? Sonra da "Vay efendim sen nasıl yandaş SABAH'a konuşursun?" deniyor. Yok böyle bir ikiyüzlülük!

Sayın , sırf SABAH gazetesine röportaj verdiniz diye sol cepheden mahalle baskısı görünce 'u' dönüşü yapmak, söylediklerinizi inkâr etmek, daha da kötüsü röportaj verdiğiniz gazeteye çamur atmak size hiç yakışıyor mu?

Bakın aynı baskıyı SABAH'a röportaj verdikleri için Bülent Ortaçgil, , gibi birçok sanatçı gördü ama kimse geri adım atmadı.

Ve bu sanatçılar Twitter'da linç edilmelerine rağmen köşe yazarlarından, sanatçılardan ve halktan büyük destek gördüler. Derya Bey keşke aynı duruşu siz de sergileyebilseydiniz. Şarkılarını milyonlarca insanın hep bir ağızdan söylediği Derya Köroğlu'na affedersiniz ama 'kıvırmak' hiç yakışmadı!

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"Kusura bakma ama kıvırmak hiç yakışmadı"
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