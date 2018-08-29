Yeni Türkü grubunun başarılı solisti Derya Köroğlu, GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a röportaj verince sosyal medyada yine o bildik homurtular yükseldi. 'Sen nasıl Sabah'a röportaj verirsin?' dendi. Köroğlu da "Cımbızla oradan çekilip parça parça kelimeleri bir araya getirerek bana 'söylettirilen' sözlere inanmayın. Benim cephemde ve duruşumda hiçbir değişiklik yok... Film hatırına tarafsız bir söyleşi sözüne kandım maalesef" açıklamasını yaptı.

Dün SABAH internet, röportajın ses kaydını yayınladı.

Köroğlu lütfen o 'Cımbızlandı' dediği bölümleri tek tek açıklasın. Açıklayamaz! Röportajı iki kere okudum 'cımbızlanacak' bir bölüm yok!

Bakın Köroğlu röportajda neler demiş:

- "Atatürk, dünyada emperyalizme karşı savaşarak milli mücadeleyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve dünyaya örnek olan yegane liderdir. Ancak aradan geçen yıllar ve geçmiş iktidarların uyguladıkları politikalar, antiemperyalist ilkeleri koruyamamıştır."

- "Türkiye'nin ekonomik açıdan düzlüğe çıkması için sorunları doğru anlayıp doğru bir strateji ile insan yetiştirmesi gerekir."

- Köroğlu, üniversitede solcu takılmış herkesin bildiği o meşhur "Sosyalizmin ideallerini hayata geçirmek çok zor" tespitini de yapmış.

- Köroğlu kapitalist sistem eleştirisi de yapmış: "İnsanlığın topyekun olgunlaşması gerekiyor. O zamana kadar dünyamız, bir avuç multi-milyarder ile açlık sınırında yaşayan yığınlar arasındaki uçurum toplumları olarak kalacak."

- "Türkiye'de ise sol, halkın talep ve beklentilerine daha iyi kulak vermeli; ancak o zaman başarılı olur." Köroğlu'nun bu açıklamasına da en solcular, Kemalistler bile hak vermiyor mu?



MUHALİF ELEŞTİRİLER

68 kuşağı güzellemesi, antiemperyalist söylemler, solcu jargondan ekonomik eleştiriler, Atatürk'ün nasıl büyük bir lider olduğuna vurgu yapan sözler, Atatürk'ten sonra yapılan yanlışlar gibi Köroğlu'nun yaptığı eleştiriler ve tespitler; Cumhuriyet, Sözcü, Birgün gibi muhalif gazetelerde yayınlanacak cinsten değil mi? Ee o zaman SABAH'ın günahı ne?

GÜNAYDIN bu eleştirel röportajı manşetten veriyor, SABAH gazetesi birinci sayfadan anonsluyor! SABAH daha ne yapsın? Sonra da "Vay efendim sen nasıl yandaş SABAH'a konuşursun?" deniyor. Yok böyle bir ikiyüzlülük!

Sayın Derya Köroğlu, sırf SABAH gazetesine röportaj verdiniz diye sol cepheden mahalle baskısı görünce 'u' dönüşü yapmak, söylediklerinizi inkâr etmek, daha da kötüsü röportaj verdiğiniz gazeteye çamur atmak size hiç yakışıyor mu?

Bakın aynı baskıyı SABAH'a röportaj verdikleri için Bülent Ortaçgil, Edip Akbayram, Selda Bağcan gibi birçok sanatçı gördü ama kimse geri adım atmadı.

Ve bu sanatçılar Twitter'da linç edilmelerine rağmen köşe yazarlarından, sanatçılardan ve halktan büyük destek gördüler. Derya Bey keşke aynı duruşu siz de sergileyebilseydiniz. Şarkılarını milyonlarca insanın hep bir ağızdan söylediği Derya Köroğlu'na affedersiniz ama 'kıvırmak' hiç yakışmadı!