Dün SABAH internette Derya Köroğlu'nın röportajdan çıkarılmasını istediği CHP bölümü de yayınlandı. Tuba Kalçık "Atatürk'ün partisinin içinde bulunduğu durum hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sormuş. Köroğlu da "Çok yazık.

CHP'ye sitemimiz çok büyük. Atatürk'ün partisi filan değiller artık.

Maalesef. Revize etmek bile az kalır. Topyekun...

Her şeyin laftan çıkıp gerçeklere bürünmesi lazım. Atatürk'ün dediklerini yaparak ancak Atatürkçü olunur" demiş.



KENDİNİ SANSÜRLEDİ

Dün Twitter'da en çok "Keşke CHP bölümü röportajdan çıkarılmasaydı.

Derya Bey çok doğru söylemiş" yorumlarını okudum. En koyu CHP'liler bile o yanıtı çok beğenmişler.

Özetle; Derya Köroğlu iki kere battı.

Solcu tayfadan mahalle baskısı görünce hem kendi söylediklerini inkar etti, SABAH gazetesine asılsız suçlamalar yöneltti, çamur attı hem de sansürün kralını kendisine yaptı.

Sonra da 'Özgürlük elden gidiyeah, sansür geliyeah' diye nutuk atarlar!