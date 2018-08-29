Hıncal Abi (Uluç) "Bodrum'daki MFÖ konserinde gerçeği bilmezden gelip koskoca fotoğraflar basarak birtakım adamları 'Koruma 1.. Koruma 4' diye çemberler içine almanın ve 'Bu adam şöhreti hazmedemedi' yazısı yazmanın amacı nedir Mevlüt?" diye yazdı.

Hıncal Abi, Cem Yılmaz'a karşı algı operasyonu düzenlendiğini düşünüyorsa, ikinciye yazmakta fayda var!

Cem Yılmaz'ın fotoğraf çektirmek istememesi ve kendi isteği dışında olsa bile etrafının korumalarla çevrilmesi, bir korumanın fotoğraf çektirmek isteyen çocuğu engellemesi vs.; o fotoğraf, dünyanın her yerinde eleştirilir. İngiliz tabloid gazeteleri bu fotoğrafı birinci sayfadan manşet yapar!

Bir de Hıncal Abi, "O fotoğrafı basanlar Cem Yılmaz hakkında bugüne kadar tek olumlu haber yapmışlar mı?" diye sormuş. Yapma Hıncal Abi; Cem Yılmaz, desteğin kralını gördü basından. Elbette başarılıydı, destek görmeyi hak etti ama Cem Yılmaz'da artık magazine karşı bir nefret duygusu oluşmaya başladı. Magazinden nefret ediyorsan magazin camiasının ortasında 'dolce vita' hayatı yaşama! Zeki Demirkubuz da sinemacı; Cem gibi haber oluyor mu hiç?

Herkes kendi seçtiği hayatı yaşar. Ama Cem Yılmaz 'En kral celebrity hayatını yaşayım ama kimse beni çekmesin, olumsuz haber yapılmasın' diyor! İngiliz Kraliçesi'nin bile böyle bir lüksü yok!