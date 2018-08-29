Solculuk üzerinden prim yapmaya çalışan Mert Fırat'ın İdil Fırat'la evlenecek olması ünlü aktörün hayranlarını epeyce üzmüşe benziyor.

Mert Fırat'a 'Seni, kına gecesinde tahtla Sait Halim Paşa Yalısı'na gelecek biriyle mi evlenesin diye mi sevdik' diye eleştirenler oldu.

Kına gecesi fotoğraflarında dikkatimi çeken, İdil Fırat'ın coşkulu mutluluğuydu. Kıvanç Tatlıtuğ'dan Arda Turan'a birçok ünlü erkekle adı aşk dedikodularına karışan İdil Fırat'ta sanki 'Sonunda ünlü kocayı kaptım.

Kıskananlar çatlasın' der gibi bir ifade vardı. Kına gecelerinde gelinler ağlardı; şimdi tekno müzikle coşuyorlar!

İnsanın ideolojisinin sağlamlığı yaşadığı hayatla kendini gösterir.

Mert Fırat'ın İdil Fırat'la evlenmesine niye bu kadar çok şaşırıyorlar anlamış değilim. Mert Fırat'ı gören de 6. Filo'yu denize dökmüş sanacak. Öykünün özeti şudur: Kürtçü söylemleri olan, anti Kemalist geçinen ama İş Bankası reklamlarında oynayan Mert Fırat, devrimci jargondan eşitlik nutukları atarken zengin kızla evlendi.