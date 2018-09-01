Ankesör soruşturmasında şoke eden ifade!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamlarıyla irtibat kurdukları tespit edilen askerlere yönelik yürütülen soruşturmada çarpıcı bir ifade ortaya çıktı.

ÇARPICI İFADELER VERDİ

FETÖ'cü imamlarca İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan ankesörlü hatlar üzerinden defalarca arandığı tespit edilince gözaltına alınan Jandarma Astsubay Ö.F.Y., etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp itirafçı olmak istediğini belirtti. Şüpheli, Fetullahçı Terör Örgütü'nün faaliyetlerine yönelik çarpıcı bilgiler verdi.

"İŞİME YARAMAZSIN DEDİ VE KOVDU"

İlk kez lise birinci sınıfa giderken aynı okulda okuduğu arkadaşının daveti üzerine örgüte ait eve gittiğini belirten Ö.F.Y., "Lise hayatımın geri kalan kısmında ise sadece 3. Sınıfta iken davet edildiğim için bir kez Ümraniye'de bulunan örgüt evine gitmiştim. Orada kendisini Sami olarak tanıtan bir şahıs ile görüştüm. Görüşmede Sami isimli şahıs bana 'Asker ya da polis olmak ister misin?' şeklinde soru sorduğunda bende kendisine 'Neden olmak istemiyim ki?' dedikten sonra 'Senin kaşında iz var benim işime yaramazsın' dedi ve beni o anda evden kovdu. Bu şahıs örgüt içeresinde polis okulları ya da askeri okullara yerleştirilecek öğrencilerden sorumlu olan kişi olabilir." dedi.

AMELİYAT OLUNCA TEKRAR ÇAĞIRDILAR

Ardından lise son sınıfta Kara Astsubaylık için sınava başvurduğunu anlatan şüpheli; "Kaşımda iz olduğu için beni bundan dolayı okula almazlar diye ameliyatta olmuştum. Ümraniye de dolaşırken örgütten Fatih ile karşılaştığım bir gün beni evine davet etti. Kaşıma ne olduğunu sorunca bende kendisine Kara Astsubaylığına müracaat ettiğimi, o yüzden ameliyat olduğumu söyledim. O da bana 'Ben senin bu kadar istekli olduğunu tahmin etmezdim' dedi. Eğer sınavı kazanmazsan ve tekrar hazırlanmak istersen gel bize ders çalış, sana yardımcı olalım dedi. Ben o sene astsubaylık sınavını kazanamadım. Aradan zaman geçtikten sonra Fatih beni aradı ve yanıma gel dedi. Beni Ümraniye'de bulunan örgüte ait eve yerleştirdi. O senenin sonunda girmiş olduğum sınavla hem Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu ile hem de Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunu kazandım ve mülakatlarında da başarılı oldum" şeklinde konuştu.

"RUTİN OLARAK ANKESÖRDEN ARANDIM"

Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamlarınca arandığını belirten Ö.F.Y., "2012'de Jandarma Okullar Komutanlığı'nda Ankara'da öğrenime başladım. İntibak eğitimi süresinden sonraki ilk hafta içerisinde Yunus A. tarafından ankesörlü sabit hattan arandım. Bu şahıs rutin şekilde aralıkla beni sabit hatlardan aramaya devam etti. Bunun dışında 1-2 kez yüz yüze beni görmeye gelirdi. Görüşme yerini ise önceden sabit hatlardan arayarak bildirirdi." ifadelerini kullandı.

Okul bittikten sonra sorumlu abisinin Lokman isimli şahıs olduğunu söyleyen Ö.F.Y., Lokman'ın kendisinden himmet adı altında para istediğini, kendisinin vermemesine rağmen yine para talep ettiğini belirtti. FETÖ abisiyle görüşmelerinin hep birebir olduğunu, görüşme yerlerini sabit hattan arayarak söylediğini kaydetti.

Kripto FETÖ'cülerin ankesörlü hat trafiği

"FEM'E GİDİYORUM, SORULAR VERİLİYOR"

Şüpheli ifadesinde ilginç bir olay da anlattı. Ö.F.Y.,"Lisede aynı sınıfta öğrenim gördüğüm Emre Ç. defasında bana 'Ben FEM Dershanesi'ne gidiyorum. Bu dershanede bize polislik sınavının soruları veriliyor, çalışmamıza bile gerek yok. Siz boşuna çalışıyorsunuz inekler' şeklinde sözler sarf etmişti. Bu şahıs 2011 yılında da girmiş olduğu sınavla Aksaray Polis Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim almaya başladı ve 2013 yılında da mezun olarak İstanbul ilinde görev yapmaya başladı" dedi.