Her taşın altından ‘Kevin Öksüz’ çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ Ermenistan 'da yakalanan en önemli isimlerinden Kemal Öksüz 'ün ilişkileri deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturma dosyasına göre Öksüz, ' Beyaz Saray imamı' Faruk Taban 'ın da üstü konumunda... Kemal Öksüz, Türkiye'ye iade edilmesi durumunda terör örgütü yöneticiliğinden yargılanacak. ABD 'nin dolandırıcılık ve sahtecilikten çıkardığı yakalama emri doğrultusunda 29 Ağustos'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gözaltına alınan Kemal Öksüz hakkında Türkiye'de ise 17 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri soruşturması kapsamında yakalama kararı olduğu ortaya çıkmıştı. 17 Aralık darbe girişiminden 13 gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bir grup CHP'li ile ABD'de çekilmiş fotoğrafları da açığa çıkan Öksüz'le ilgili soruşturma dosyasında önemli bilgiler yer alıyor. Öksüz hakkında soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na en son Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği adına avukat Burak Bekiroğlu tarafından bir suç duyurusu dilekçesi sunuldu. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, 30 yıldır ABD'de yaşayan ve adını Kevın Oksuz olarak değiştiren FETÖ'cü hainin profili şöyle:FETÖ'nün ABD'de siyaseten en önemli ismiydi. 'Beyaz Saray imamı' Faruk Taban, Emre Çelik, Zafer Akın, Bilal Ekşili gibi FETÖ'nün önemli isimlerinin de üstü konumundaydı. Örgütün ABD'deki çatı kuruluşlarından TCAE'nin (Turquoise Council of Americans and Eurasians-Turkuaz Konseyi) başkanıydı.TAA (Turkic American Alliance) Başkanı Faruk Taban'ın düzenlediği organizasyonlara katılan ABD'li senatörlere Öksüz tanıtılıyordu, ABD'li yetkililerin Öksüz üzerinden en üst düzeyde örgüt adına temasa geçmesi sağlanıyordu. Faruk Taban örgütün insan ilişkileri ve organizasyon ayağını temsil ederken, Kemal Öksüz örgütün siyasi ilişkilerde en tepe temsilcisi konumundaydı.Örgüt mensupları özellikle Hillary Clinton, Joe Biden, Barack Obama, Nancy Pelosi , Chuck Schumer, Alexander Green, Gregory Meeks, Dana Rohrabacher gibi isimlere çok yakın olabildiler. ABD derin devletinin, özellikle Demokrat Parti içinde bağlantılı oldukları kişiler üzerinden bu irtibatları sağladığı düşünülüyor.FETÖ'CÜ Kemal Öksüz'ün, 17 Aralık darbe girişiminden 13 gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bir grup CHP'li ile ABD'de çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. SABAH'ın dün manşetten yayımladığı bu fotoğraf ile ilgili Kılıçdaroğlu'ndan ve CHP'den açıklama gelmedi.Öksüz'ün Gezi olayları ve 17 Aralık darbe girişimi öncesi Azerbaycan ile enerji görüşmeleri başlattığı ortaya çıktı. Bu doğrultuda önce ABD'de Azerbaycan kongreleri düzenlendi. Her dinden temsilci bu kongrelere davet edildi. Kemal Öksüz'ün çok yakın olduğu ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de bu etkinlikler kapsamında katılımcılara konuşma yaptı.KemalÖksüz, ABD'nin istihbarat servisi CIA 'nın Ortadoğu eski bölge şefi Graham Fuller ile de yakındı. FETÖ'nün yaratıcılarından ve en büyük destekçilerinden olan Fuller ile Öksüz'ün birlikte birçok konferansa katıldıkları belirlendi. Fuller'in, eski Pentagon görevlisi Michael Rubin ile birlikte Teksas Üniversitesi'nde ABD'ye giden FETÖ'cü polislere özel eğitim verdiği de biliniyordu. Fuller ve Rubin hakkında darbe girişimi soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunuyor.Soruşturma dosyasına göre Öksüz, ülkemizde Gezi Parkı olayları başlamadan kısa süre önce, 28 Mayıs 2013'te bazı ABD'li senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerini gezi adı altında Azerbaycan'a götürdü.Bu gezi ile ilgili etik kurulu raporu 2015'te ABD basınına yansıdı. Örgütün, ABD derin devleti güdümünde Ortadoğu'daki tüm enerji hatlarını ele geçirmeyi istediği anlaşıldı.Gezilerin 1 milyon 500 bin dolar civarındaki tüm masraflarının, Öksüz'ün başkanı olduğu TCAE tarafından karşılandığı belirlendi.ABD Etik Kurulu raporunda seyahate gidenlere verilen binlerce dolarlık hediyeler ve masraflar etiğe aykırı bulundu. FETÖ tarafından ABD'li siyasilere rüşvet verildiği bu şekilde ABD yetkili organlarınca kabul edilmiş oldu.