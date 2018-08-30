Her taşın altından o hain çıkıyor

FETÖ üyesi Kemal Öksüz, Ermenistan'da yakalandı. ABD tarafından dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla Interpol tarafından aranan Kemal Öksüz'ün Ermenistan'da bir STK'da çalıştığı ifade edildi. Öksüz'ün ABD vatandaşı olduğu ve adını Kevin olarak değiştirdiği ortaya çıktı. Ayrıca, FETÖ'cü Kemal Öksüz,Türkiye karşıtı çıkışları ile tanınan ABD'li üst düzey senatörlerle yakın ilişkisini ispatlayan fotoğraflar, yurt dışında Türkiye aleyhine kampanya yürüten FETÖ'nün ABD'deki tüm kurumlara sızdığını bir kez daha gözler önüne seriyor.