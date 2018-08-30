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Her taşın altından o hain çıkıyor

üyesi , 'da yakalandı. tarafından dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla Interpol tarafından aranan Kemal Öksüz'ün Ermenistan'da bir STK'da çalıştığı ifade edildi. Öksüz'ün ABD vatandaşı olduğu ve adını Kevin olarak değiştirdiği ortaya çıktı. Ayrıca, FETÖ'cü Kemal Öksüz, karşıtı çıkışları ile tanınan ABD'li üst düzey senatörlerle yakın ilişkisini ispatlayan fotoğraflar, yurt dışında Türkiye aleyhine kampanya yürüten FETÖ'nün ABD'deki tüm kurumlara sızdığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Giriş Tarihi: 30.08.2018 15:16 Güncelleme Tarihi: 30.08.2018 16:18
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Her taşın altından o hain çıkıyor
Her taşın altından o hain çıkıyor

Soldan sağa

1-Orta Atlantik Türk Amerikan Federasyonu (MAFTAA) Başkanı Mahmut Yeter

2-Kemal Kılıçdaroğlu

3-Beyaz Saray imamı Faruk Taban

4-'nün Diyalog çalışmaları imamı

5-Türk Amerikan İş Grubu (TABN) Başkanı Talha Saraç

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Her taşın altından o hain çıkıyor
Her taşın altından o hain çıkıyor

'cü örgütün önemli isimleri arasında yer alıyordu. İyi derecede İngilizce bilmesi nedeniyle uzun yıllar teröristbaşı Gülen'in tercüme işlerini yapan Kemal Öksüz, Pensilvanya'daki çiftlikte yaşıyordu.

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Her taşın altından o hain çıkıyor
Her taşın altından o hain çıkıyor

'li bir kadın ile evlenerek ABD vatandaşlığına geçen uzun süredir bu ülkede örgüt adına farklı dinlerle diyalog çalışmaları yürütüyordu. İşte Kemal Öksüz'ün ABD'li senatörlerle olan yakın ilişkisi ve aleyhine yürüttüğü lobi faaliyetlerinin kanıtı...

(Kemal Öksüz- ABD'li Senatör Michael Noland) (Kemal Öksüz- ABD'li Senatör John Millner)

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Her taşın altından o hain çıkıyor
Her taşın altından o hain çıkıyor

(Amerikalı Senatör Richard Durbin)

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Her taşın altından o hain çıkıyor
Her taşın altından o hain çıkıyor

(Kemal Öksüz'ün ilgilendiği diplomatlar…)

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Her taşın altından o hain çıkıyor
Her taşın altından o hain çıkıyor

(Senatör William Peterson) (Senatör Carole Pankau)

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Her taşın altından o hain çıkıyor
Her taşın altından o hain çıkıyor

(Kongre Üyesi Mark Kirk) (Kongre Üyesi Melissa Bean)

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