Türk Hava Yolları (THY) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) arasında dünya genelinde 'güvenli' ve 'düzenli' göçün desteklenmesinin ana tema olduğu uzun dönemli ortaklık anlaşması imzalandı.

ORTAKLIK ANLAŞMASI CENEVRE'DE İMZALANDI

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve IOM Genel Direktörü William Lacy Swing, IOM'in İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde bir araya geldi. Anlaşmayla göçmenlerin karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Ortaklık anlaşmasıyla öncelikle dünya genelindeki göçmenlere yardım etmek üzere IOM'in oluşturduğu göç uygulamasının (MigApp) görünürlüğünün artırılmasına odaklanılacak.

THY'den dünyaya örnek olacak 'göçmen' hamlesi

HER AY ÜCRETSİZ İKİ BİLET

Gelecek yıldan itibaren başlatılacak ortak kampanyalarla her ay kurayla belirlenecek iki göçmene ekonomi sınıfı bilet hediye edilecek. THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, Türkiye'nin dünyada en çok göçmen alan ülke olduğunu vurgulayarak,"Dünyada bütçesiyle oranlandığında insani konularda en fazla desteği veren ülke Türkiye. Benim ülkem böyle bir ülkeyken, benim milletim, benim devletim bu anlayıştayken onun milli bayrak taşıyıcısı havayolunun da Birleşmiş Milletler Göç Örgütü ile bir arada göçmenlerin bütün dünyadaki seyahatinin en konforlu ve en güvenli şekilde yapılabilmesinde çözüm ortağı olması da kaçınılmazdı" diye konuştu.

YENİ UYGULAMA İLE İLETİŞİM DAHA KOLAY

Aycı, anlaşmanın THY açısından önemine dikkat çekerek, "Dünyada çok önemli bir göçmen trafiği de var. Bu trafiğin içerisinde bunun sadece dünyadaki göçmen trafiğinin sadece bir kısmına nüfuz edilebiliyor. Dolayısıyla eldeki imkanlar çerçevesinde IOM bu bir kısmına nüfuz etmeyi daha da genişletmek istiyor. Özellikle MigApp diye bir uygulama hazırladılar. Bu çok önemli bir uygulama. Bununla birlikte akıllı cep telefonları ve mobil cihazlar sayesinde çok daha iyi bir etkileşim ve telekomünikasyonla, daha kaliteli bir iletişimle onlara bu konuda verilen hizmetler duyurulacak. Ve onların da (göçmelerin) bu projenin bir parçası olması sağlanarak vize sorunları, sağlık sorunları ve seyahat sorunları konusunda en doğru yerden, en hızlı ve en kaliteli yardımları alabilmeleri sağlanacak" ifadelerini kullandı.

"THY İLE UÇMAKTAN BÜYÜK ZEVK ALIYORUM"

Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü William Lacy Swing de geçen yıl THY'nin, IOM'in bilet satışları noktasında en büyük ticari ortağı olduğunu belirterek, "Bugünkü anlaşma başka alanlarda da geniş işbirliğinin önünü açacak" dedi. Swing, "Bu ortaklık anlaşması göçmenlerin bilgilendirilmesi, göçmen haklarının teşvik edilmesi, havayolu yetkililerinin zamanımızın iğrenç suçları kaçakçılık ve insan ticaretine karşı duyarlı hale getirilmesi amacıyla eğitilmelerine fırsat vermesinden dolayı pek çok açıdan ideal bir anlaşma" diye konuştu.

ÇALIŞANLAR ÖNERDİ, THY 204 MİLYON TASARRUF ETTİ

THY ile sürekli seyahat ettiğini dile getiren Swing, "Başkan burada olduğu için söylemiyorum ama THY ile uçmaktan daima zevk duyuyorum. Hizmetleri çok iyi ve dostça. İstediğim pek çok noktaya THY ile ulaşabilirim. Ayrıca yemeklerin de harika olduğunu söylemek zorundayım" dedi..