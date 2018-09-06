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Çalışanlar önerdi, 204 milyon tasarruf etti

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018
Çalışanlar önerdi, THY 204 milyon tasarruf etti

TÜRK Hava Yolları (), çalışanlarının yenilikçi fikirleriyle kuruma katkı sağlamaları amacıyla başlatılan Bireysel Öneri Sistemi ile hayata geçirilen uygulamalardan 204 milyon lira tasarruf etti. 1.5 yılını tamamlayan ve bugüne kadar 14 binden fazla önerinin yapıldığı projede, başarılı bulunan ve hayata geçirilen 538 proje ise THY tarafından ödüllendirildi. Bu yılın birincilerinin açıklandığı törende konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Hayata geçen öneriler 29 Ekim'de açılacak Yeni Havalimanı'ndaki gücümüzü daha da artıracak" diye konuştu.

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Çalışanlar önerdi, THY 204 milyon tasarruf etti
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