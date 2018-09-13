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yeni kabin üniformalarını tanıttı

Giriş Tarihi: 13.9.2018
THY yeni kabin üniformalarını tanıttı
Türk Hava Yolları () yeni üniformalarını tanıttı. Şapka, eldiven, elbise, çanta ve çeşitli aksesuvarlardan oluşan yeni kabin üniformalarında bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleri tercih edildi. Tasarımı Milano merkezli modacı 'ya ait olan yeni üniformalar Yeni Havalimanı'nın açılmasının ardından yolcularla buluşacak. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı , zarif tasarımlar ile kullanımdaki pratik detayları ustaca birleştiren önemli ve başarılı isimlerle işbirliği yapmanın büyük heyecan verdiğini belirtti. Markanın yeni kabin üniformalarının tasarımcısı Ettore Bilotta ise, "THY için tasarımlarımı oluşturmaya başladığımda aklıma ilk gelen ve bana ilham veren şey 'du. Bu şehir, yüzyıllar boyunca sanata ve medeniyete ev sahipliği yapmış, pek çok kültürün ortak mirası diyebileceğimiz eşine az rastlanır bir zenginliği barındırıyor. Türk çinileri ve hat sanatının izlerini özellikle fular ve kravatlarda hissettirmek istedim" dedi.
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THY yeni kabin üniformalarını tanıttı
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