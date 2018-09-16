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’nin zor hesabı!

95 yıllık parti hangi dille seçmenin karşısına çıkacağına karar veremedi. 3 ilde ittifak yapsa da 6 ilde ittifaksız kaybediyor. 8 ilde ’yle, 8 ilde yİi Parti’yle ittifak zorunlu

BUĞRA OLAÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018
CHP’nin zor hesabı!
ler öncesinde yaptığı değerlendirmelere göre elindeki 14 belediyeden 9'unu kaybeden ittifak arayışlarına girdi. sonuçları değerlendirilerek hazırlanan analize göre CHP ittifak yapsa bile Zonguldak, Sinop ve Giresun'u kaybediyor. Tekirdağ, Çanakkale, Eskişehir, Burdur'u ise İyi Parti'nin desteğiyle elinde tutabilecek olan CHP, Yalova ve Hatay'ı ise ancak 'yle ittifak yaparsa kazanma şansına sahip olacak. Yerelin dinamiklerine göre, örtülü ve açık ittifaklarla seçmenin karşısına çıkmayı planlayan CHP, 24 Haziran seçimlerinde HDP'ye barajı aştırmasının karşılığını yerel seçimlerde bekleyecek. İttifak yapılan illerde belediye yönetimine diğer partileri dahil etmeyi planlayan CHP, özellikle ilçelerde oy toplayabilmek için her yolu deneyecek.

CHP'DE 3 İLDE BÜYÜK KAYIP
24 Haziran seçim sonuçlarına göre yapılan değerlendirmelerde CHP için tablo hiç parlak değil. Elinde 14 ilin belediye başkanlığı bulunan CHP'nin 31 Mart seçimlerinde bu illerden 3'ünü ittifak yapsa dahi kaybedecek. Zonguldak, Sinop ve Giresun'da büyük oranda oy kaybı yaşayan CHP'nin bu düşüşü durdurması ise beklenmiyor. Zonguldak'ta 24 Haziran seçimlerinde yüzde 45 oy alırken CHP 31'de, Sinop'ta AK Parti yüzde 54 oy alırken CHP yüzde 24'te, Giresun'da AK Parti yüzde 52 oy alırken CHP yüzde 17'de kalmıştı.

HDP'YLE AÇIK İTTİFAK
CHP, 24 Haziran seçimlerinde örtülü destek verdiği HDP'yle bu seçimlerde açık bir ittifak yapmaya çalışıyor. Kürt nüfusu yoğun olan yerlerde HDP'li isimleri belediye başkan yardımcılığına getirmeyi planlayan CHP, İstanbul'un Arnavutköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Sancaktepe, Sultangazi, Beyoğlu ve Zeytinburnu gibi ilçelerinin yanı sıra Mersin, Adana, Ardahan, Kars, Manisa, Hatay, Yalova ve Kırşehir'de HDP'yle ittifak yapacak.
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CHP’nin zor hesabı!
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