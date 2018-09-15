Kılıçdaroğlu iftiraya doymuyor

CHP
Parti Meclisi dün Kemal Kılıçdaroğlu
'nun başkanlığında toplandı. Yerel seçim
leri değerlendirmek üzere yapılan toplantı öncesinde bir konuşma yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçim hakkında değerlendirmeler yapmak yerine yargı tarafından onlarca kez tazminata mahkum edildiği iftira ve yalanlarını yeniden gündeme getirdi. YALANDA ISRAR ETTİ
ABD'nin ekonomik darbe girişimine karşı ilk günden itibaren kararlı bir duruş sergileyemeyen Kılıçdaroğlu, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek yerine hükümeti suçlamayı tercih etti.
Kılıçdaroğlu daha önce yargıya taşınan ve yalanı ortaya çıkan Man Adası
iddialarını yeniden gündeme getirerek yalan ve iftiralarını tekrarladı. Milli bir siyaset yapmak yerine sürekli yalanlarıyla seçmenini de oyalayan Kılıçdaroğlu, yerel seçimleri değerlendirmek için yapılan toplantının neredeyse tamamında eski konuları gündeme getirdi. ESAD'IN YANINDA DURDU
Kılıçdaroğlu, Reyhanlı saldırısını düzenleyen terörist Yusuf Nazik'in, "Emri Suriye
istihbaratından aldım" itirafına rağmen diktatör Esad'ı korumaya da devam etti.
Kılıçdaroğlu, "Türkiye, Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü korumak için Suriye yönetimiyle ilişkiye geçmeli. Kim Suriye'nin birliğini bütünlüğünü istiyorsa Türkiye o safta yer almalı. Aksi halde bunun faturası ileride çok daha ağır olarak karşılarına çıkar" diyerek gerçekleri görmezden geldi. Konuşmasında Şah Fırat Operasyonu'na da değinen Kılıçdaroğlu yine, "Kendi topraklarını terk ettiler. Bunun siyasal tarihteki adı ihanettir. Bunun için de biliyorum dava açacak. Açmazsan namertsin" ifadelerini kullanarak hükümete karşı algı operasyonu yapmaya devam etti. HDP İLE İTTİFAK MODELİNİ ANLATTI HDP
, İyi Parti ve Saadet Partisi'yle ittifak yapma yetkisini il başkanlarına veren Kemal Kılıçdaroğlu, PM toplantısında Kürt nüfusun yoğun olduğu yerlerde HDP'li isimleri belediye başkan yardımcılığına getirme fikrini de anlattı.