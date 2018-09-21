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Dışişleri Bakanı 'ndan son dakika " mutabakatı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt , mutabakatının ardından ateşkesin tamamen tesis edilmesi ve siyasi çözüme odaklanılması gerektiğini belirterek, bu konuyu görüşmek üzere Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla 'ta üçlü toplantı yapacaklarını bildirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 16:48 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 17:56
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan son dakika Soçi mutabakatı açıklaması

, Türkiye'den Dışişleri Bakanı seviyesinde ilk ziyaretin düzenlendiği Surinam'da mevkidaşı Yldiz Pollack-Beighle ile baş başa ve heyetlerarası görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarının bu anlaşma kapsamında çizildiğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, bunun detayları ve sınırlarının belirlenmesi konusunun teknik çalışmalara bırakıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çarşamba gününden bu yana Ankara'da bu teknik çalışmalar yürütüldü ve bugünkü toplantılardan sonra bir mutabakata vardık. Bundan sonra yapılması gereken bu mutabakat zaptı çerçevesinde diğer adımların atılması ve ateşkesin tamamen tesis edilmesi ve siyasi çözüme odaklanılmasıdır. Bu konuda (Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Zarif ile 'ta üçlü bir şekilde bir araya geleceğiz. Anayasa komisyonunun oluşturulması ve siyasi çözüm konusunda sadece 3 ülke olarak değil, herkesin desteği şarttır. Bir taraftan terörün her türlüsüyle mücadele ederken diğer taraftan Suriye'de kalıcı bir barış ve siyasi çözüm için çabalarımızı birlikte sürdürmemiz gerekiyor."

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan son dakika "Soçi mutabakatı açıklaması
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