Soçi'de Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için özel uçak 'CAN' ile saat 14.05'te Rusya'nın Soçi kentine geldi. 2 SAAT SÜRDÜ Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi. iki liderin görüşmesi 2 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. 'BÖLGEYE UMUT GETİRECEK' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'den Putin ile görüşmesine dair ilk mesajı, 'Ortak açıklama, bölgeye yeni bir umut getirecek.' oldu. Erdoğan'ın görüşmenin basına yansıyan kısmında ilk açıklaması; 'Fikri alışverişlerimiz birbirimizi güçlendirecek şekilde. Bölgesel konulardaki dayanışmamız bölgeye umut veriyor. Şu anda sadece bölgenin değil, dünyanın gözü inanıyorum ki bugün Soçi'de. Soçi'den çıkacak açıklama bölgeye çok farklı bir umut olacaktır. ÇÖZÜM YOLLARI ARANACAK Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karmaşık konuları ele alacaklarını ve bunların çözüm yollarını arayacaklarını söyledi.