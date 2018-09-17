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Soçi'de Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Giriş Tarihi: 17.09.2018 17:07 Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 17:16
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Soçi'de Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme
Soçi'de Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanı , günübirlik çalışma ziyareti için özel uçak "CAN" ile saat 14.05'te Rusya'nın Soçi kentine geldi.

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Soçi'de Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme
Soçi'de Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

2 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı 'in görüşmesi sona erdi. iki liderin görüşmesi 2 saat sürdü.

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Soçi'de Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme
Soçi'de Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda, Rusya Devlet Başkanı ile baş başa görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

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Soçi'de Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme
Soçi'de Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

"BÖLGEYE UMUT GETİRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'den Putin ile görüşmesine dair ilk mesajı, "Ortak açıklama, bölgeye yeni bir umut getirecek." oldu.

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Soçi'de Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme
Soçi'de Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Erdoğan'ın görüşmenin basına yansıyan kısmında ilk açıklaması; "Fikri alışverişlerimiz birbirimizi güçlendirecek şekilde. Bölgesel konulardaki dayanışmamız bölgeye umut veriyor.

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Soçi'de Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme
Soçi'de Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Şu anda sadece bölgenin değil, dünyanın gözü inanıyorum ki bugün Soçi'de. Soçi'den çıkacak açıklama bölgeye çok farklı bir umut olacaktır.

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Soçi'de Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme
Soçi'de Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

ÇÖZÜM YOLLARI ARANACAK

Rusya Devlet Başkanı , Türkiye Cumhurbaşkanı ile karmaşık konuları ele alacaklarını ve bunların çözüm yollarını arayacaklarını söyledi.

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