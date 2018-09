AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yerel seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı hakkında soruları cevapladı. Ömer Çelik'in konuşmasından satırbaşları;

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı çerçevesinde olacaklarını ve İstanbul'da aday çıkarmayacakları sorusunu cevaplayan Ömer Çelik şunları söyledi;

"CUMHUR İTTİFAKI SARSILMAZ BİR İTTİFAKTIR"

"Biz uzun zamandır Türkiye'nin iktidar partisiyiz. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile birlikte Türkiye'nin ilk partisiyiz. AK Parti her yerde seçimlere girecektir. Her ilçede aday çıkaracak şekilde partimiz çalışmalarını yürütüyor. Biz her seçimde olduğu gibi iddialı bir partiyiz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. AK Parti'nin bir yerde seçime girmemesi söz konusu değil. Biz yine Cumhur İttifakı'na çok önem veriyoruz. Bu ittifakın da milletimiz tarafından sahiplenmiş durumda. Siyasal mutabakatın korunması konusunda çok titiz bir şekilde çalışıyoruz. Bazı konularda MHP ile görüş ayrılıkları olabiliyor. Fakat bunun Cumhur İttifakı'na zarar vermesi söz konusu olamaz. Cumhur İttifakı sarsılmaz bir ittifaktır.

DURSUN ÇİÇEK'İN YAPTIĞI AÇIKLAMALARI HAKKINDA: SAVCILAR BUNLARI ORTAYA ÇIKARMALI

"Bu son derece ahlak dışı bir tutumdur. Türkiye'de vesayetin zihinlerde nasıl dolaştığını gösteren bir tavırdır. CHP'den bunun hakkında da bir kınama gelmemesi de CHP'nin bu açıklamaları onayladığını gösteriyor. Biz bu "İktidarı indirin" yaklaşımının hukuki bir yaklaşım olmadığını görüyoruz. Dediğim gibi bu ahlak dışı ve hukuk dışı bir tutumdur. Meclisin üyesi olan bir kişi tarafından bu gündeme getiriliyor. Biz gereken çağrıyı da yapıyoruz; Böyle başsavcılar varsa savcılar bunları ortaya çıkarmalıdır."

MHP'NİN AF TEKLİFİ: DEĞERLENDİRMEMİZİ YAPACAĞIZ

"Tabii ki paketi göreceğiz. Duruşumuzda bir değişiklik yoktur. Af konusunda aynı yerde durmadığımız ortadadır. Tabii ki değerlendirmemizi yapacağız. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok net konuşmuştur. Bu değerlendirmelerimiz ilkelerimiz çerçevesinde olacaktır elbette."

"ŞAHSIN DEĞİL, TÜRKİYE DEVLETİNİN ENVANTERİNE GİRMİŞTİR"

Katar devleti tarafından Türkiye'ye hediye edilen uçak konusunu da açıklığa kavuşturan Ömer Çelik, "Şahsın değil, Türkiye devletinin envanterine girmiştir. Devletlerin birbirlerine jestleri olur, bunda bir yanlışlık görmüyoruz. Katar bizim dost ve kardeş ülkemizdir. Onların en zor zamanlarında biz yardımcı olduk, onlar da bizim zor zamanımızda bizim yanımızda oldular." ifadelerini kullandı.

CHP'NİN İŞ BANKASI'NDAKİ HİSSESİ: ATATÜRK'ÜN MİRASİ TÜM TÜRKİYE'NİN MİRASIDIR

"Bu çok nettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim ulusal liderimizdir. Onun mirası tüm Türkiye'nin mirasıdır. Herhangi bir şekilde bir partinin veya bir zümrenin değildir. Ama CHP kendisini onun doğal mirasçısı olarak görüyorlar. Atatürk'ün mirası bütün milletindir. Türk milleti adına devlette temsil edilmesi gerekir. Bu Atatürk'ün mirasına yapılmış bir haksızlıktır. Bu yanlış bir meseledir. Bu mirasın Türk milletini temsil ederken neden bir partiyi temsil ediyor. CHP'nin bu pozisyonundan vazgeçmesi gerekiyor."

TÜRKİYE-RUSYA İDLİB MUTABAKATI: TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA EN ISRARCI ÜLKEDİR?

"Bunun sahadaki yansımalarını somut olarak görmek istiyoruz. Türkiye orada Suriye halkından yana tavır koymaktadır. Türkiye terörle mücadele konusunda en ısrarcı ülkedir. Türkiye en etkili mücadeleyi vermiştir. Fakat başka ülkeler Türkiye'yi karalamaya çalıştılar. Bu olayı manipülasyona çevirmeye çalıştılar. Ama Türkiye barışın tesis edilmesi adına bu mücadelesinden vazgeçmeyecektir. İdlib'deki meşru olmayan terör grupları da buradan çıkarılacaktır. Türkiye'nin esasında burada yaptığı Suriye halkının korumaktır. Burada Rusya ile de büyük bir mutabakat yapılmaktadır."