İstanbul'un yeni havalimanında düzenlenen ve Turkuvaz Medya Grubu'nun da sponsor olduğu TEKNOFEST
'e katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Tehdit edildiğimiz anlar oldu. Hiçbirine eyvallah etmedik. Bağımsızlığın şartı teknoloji üretmek ve ihraç etmekti" dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları:
Ödül alan tüm gençlerimizi kutluyorum. Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı teknoloji tasarlayan, üreten ve ihraç eden ülke olmaktır. Teknoloji konusunda sadece kullanıcı olarak kaldığımız sürece hiçbir alanda özgürlüğümüzü garanti altına alamayız.
Teknolojinin ilk aşaması hayal edebilmektir. Ecdadımız asırlar boyunca hep daha ileri gitmiş daha ilerisini hayal etmiş ve çoğunlukla da hedefine ulaşmıştır. Ne zaman hayal etmeyi bıraktıysak gerilemeye başladık. Biz de Türkiye'ye ne kazandırdıysak hep hayallerimizin peşinden giderek başardık. SİBER GÜVENLİKSİZ OLMAZ
Ülkemizin milli teknoloji hamlesinin başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir toplum olmamızla mümkündür. Sadece bu etkinliğin düzenlendiği şu havalimanı ülkemizin teknoloji konusundaki vizyonunun en somut ifadesidir. Hezarfen'in Ali Kuşçu'nun başlattığı hamleyi işte bugün burada yeni havalimanımızda çok farklı bir yere taşıyoruz. TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalara 5 binden fazla takımın katılması başlı başına bir iftiha
r meselesidir.
Günümüzde fiziki güvenliği siber güvenlik, yapay zekâyla tahkim etmiyorsanız kendinizi kandırırsınız. Dijital güvenliğiniz yoksa gerçek amanda özgürlüğünüzü sağlayamazsınız. Osmanlı 17. yüzyıldan itibaren teknoloji konusunda geriliğinin farkına varmıştır. Teknoloji kullanacak insan kaynağı da yine batıda eğitilme yoluna gidilmiştir. Ancak öğrenciler çoğunlukla zihinleri iğfal edilmiş olarak ülkelerine dönmüştür. BİLİM İNSANLARINA ÇAĞRI
1925 yılında Haliç'te yerli sermaye ile önemli bir savunma sanayii
fabrikası kuruldu. Nuri Demirağ
kendi geliştirdiği uçakları kendi kurduğu fabrikada üretmeye başlamıştır. Bu fabrika dönemin tek parti yönetiminin basiretsizliğinin kurbanı olmuştur. Şakir Zümre ise karşısına çıkarılan engeller sebebiyle soba imalatına dönmek zorunda kalmıştır.
Hele bir de Kafkas İslam Ordusu
Komutanı Nuri Paşa'nın hikâyesi var ki tam bir ibret vesikasıdır. Kafkas İslam Ordusu'nun dağıtılmasının ardından İkinci Dünya Savaşı öncesi ülkemize dönüp savunma sanayiine girmiştir. İşler büyüyünce bu fabrika Sütlüce'ye taşınmıştır. 1949'da bu fabrika şüpheli bir şekilde havaya uçmuştur. Ölenlerin cesetlerine dahi ulaşılamadı.
2003'te savunma sanayii ihtiyaçlarımızın ancak yüzde 20'si yerli imkânlarla karşılanıyordu. Başbakanlığım döneminde bu alanı kişisel himayeme alarak büyük bir atılım başlattık. Türkiye savunma sanayisinin yüzde 65'ini kendisi üretebilen bir ülke durumuna gelmiştir. Sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmadık, ihracat yapar hale de geldik. Şu an 600 adet ayrı Milli Savunma Projesi yürütülüyor. Bu düzeye gelemeseydik sınır ötesi operasyonlarda çok zorluklarla karşılaşırdık.
Bilim insanlarımızın yurda dönüş projesini başlatıyoruz. Dünyanın her yerindeki bilim insanlarımızı ülkemizde başlattığımız bilim ve teknoloji atılımımıza katılmaya çağırıyorum. BİZE PARASIYLA İHA VERMEDİLER
İHA'ları paramızla vermediler. Ama terör örgütlerine 19 bin TIR mühimmat gönderiyorlar. Bize dost görünenler bize bunları yapıyor. Hatta ima yoluyla Nuri Demirağlar'ın Nure Killigiller'in akibeti ile tehdit ettiler. Ama eyvallah etmedik.
Lütfen hayallerinizin peşinden gidin. Siz bu yola girdiğinizde yanınızda tüm imkânlarıyla devletinizi bulacaksınız. Eğer Tayyip Erdoğan sizin yaşlarınızdayken ilk karşılaştığı zorlukla pes edip geri dönseydi bugün burada olamazdı. AVM'CİLERE MESAJ: TAKKELERİ DEĞİŞİRİZ?
TEKNOFEST'te ödül alan gençlere ödüllerini veren Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şöyle dedi: "Siz bu konuşulanlara bakmayın. Dolar molar biz bunların hepsini aşar geçeriz. Buradan AVM'cilere bir daha sesleniyorum: Türk Lirası
dururken hâlâ dolarla hareket edecek olursanız takkeleri değişiriz. Buranın parası Türk Lirası." 2 GÜNDE 250 BİN ZİYARETÇİ?
İlk iki gün 250 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST dün de çok yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in gösterisi nefes kesti.
500 bisikletçi, TEKNOFEST kapsamında İstanbul Yeni Havalimanı'na bisikletleriyle gitti.
PTT AŞ, Ar-Ge çalışmaları ile yaptığı PTT Kargo Drone'u uçurdu. Kargo drone, eksi 20 ila 50 santigrat derece arasında çalışabiliyor ve yağmurlu havalarda uçabiliyor.
Gün boyunca Dünya Drone Şampiyonası, Hackİstanbul, Hackathon İHAİKA, İnsansız Sualtı Sistemleri, Robotik Fetih 1453, Sürü İHA, Yapay Zeka, İnsanlık Yararına Teknoloji, Robotaksi, Savaşan İHA, İHA, Model Uydu, Model Uçak gibi yarışmalar düzenlendi. 'F-35 SON İNSANLI SAVAŞ UÇAĞI'
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, katılımcılara milli teknoloji hamlesinin doğuş öyküsünü anlattı. Bayraktar, "F-35'ler üretilen en son insanlı savaş uçağı. Bundan sonra hepsi insansız olacak. İki binli yılların başında savunma sanayisindeki yerli katkı oranı yüzde 15-20 civarındaydı. Bugün bu oran yüzde 60'ı geçmiş durumda" diye konuştu. F-16'LAR EŞLİK ETTİ
Başkan Erdoğan, TEKNOFEST festivalinin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na 3 F-16 eşliğinde geldi. Uçaklardan birinde ikinci pilot olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, diğerinde ise Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz yer aldı. Daha sonra ATA uçağı havalimanı pistine indi.
Festivale katılan gençler, pilot tulumuyla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uçağın kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile stantları ziyaret ederek, öğrencilerden projelere ilişkin bilgi aldı.