TEKNOFEST ayakları yerden kesti!

"KUŞLAR GİBİ ÖZGÜRDÜLER"



Ayakları yerden kesen etkinlikte, ziyaretçiler adrenalin dolu dakikalar yaşadı.



Dikey rüzgar tünelinin çok heyecan verici ve bir o kadar da eğlenceli olduğunu söyleyen Burcu Karadağ, "Tünele ilerlemek için başta korktum. Ancak içine girdikten sonra kendinizi inanılmaz özgür hissediyorsunuz. Bacaklarım halen daha titriyor. Ama kendimi de kuş gibi hissediyorum" diye konuştu. Muhammet Akyüz ise uçmanın müthiş bir duygu yaşattığını belirterek, "İlk defa böyle bir şey denedim. İnsan, 'kuşlar gibi uçabildiğini' düşünüyor ve özgür oluyor. Çok zevk aldım" ifadelerini kullandı.