Erdoğan’dan BM zirvesinde 6 mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Birleşmiş Milletler (BM
) 73. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere bugün ABD'nin New York
kentine hareket edecek. BM Genel Kurulu'nda hitap edecek olan Erdoğan, konuşmasında kritik mesajlar verecek. Erdoğan, başta İdlib
'deki gelişmeler olmak üzere Suriye
meselesi, mülteci
sorunu, terörle mücadele, ticaret savaşlarının etkileri, Filistin
meselesi, BM'nin yapısının reforme edilmesi gibi 6 konuda mesajlarını paylaşacak. MÜLTECİ ETKİNLİĞİNE KATILIYOR
BM 73. Genel Kurulu üst düzey görüşmelerinin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli etkinliğine katılacak. Erdoğan, bu toplantıda Türkiye
'nin mültecilerle ilgili çalışmaları anlatacak, başta Suriye ve Irak olmak üzere mülteci sorununu yol açan meseleleri değerlendirecek.
Tayyip Erdoğan, 25 Eylül
Salı günü ise "Birleşmiş Milletler'i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Eşitlikçi ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar" temasıyla düzenlenecek olan 73. Genel Kurul'a hitap edecek. Genel Kurul'da dördüncü sırada hitap edecek olan Erdoğan, başta İdlib'teki gelişmeler olmak üzere Suriye meselesi, mülteci sorunu, terörle mücadele, ticaret savaşlarının etkileri, Filistin meselesi, BM'nin yapısının reforme edilmesi gibi konularda önemli açıklamalarda bulunacak. 'TERÖRİST AYRIMI OLMAZ'
İdlib'teki son gelişmelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile önemli bir diplomasi başarısına imza atarak olası bir insani krizi önleyen Erdoğan, Suriye'deki sıkıntının mülteci sorunlarına zemin hazırladığını uyarısını yapacak. Erdoğan, özellikle PYDYPG başta olmak üzere bölgede terör örgütleri arasında ayrım yapmadan terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine işaret edecek.
Tayyip Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür" sözüyle anılan BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının reforme edilmesi çağrısını da Genel Kurul'da bir kez daha yineleyecek. Erdoğan'ın konuşmasında ayrıca ABD'nin son dönemde uyguladığı ticaret tarifeleri, ticaret savaşlarının dünyaya etkileri ve Filistin sorunu gibi konularda mesajlar vermesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, aynı gün, BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres tarafından düzenlenecek öğle yemeğine katılacak. EMİNE HANIM'DAN EV SAH��PLİĞİ
Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan da BM'de Türkiye tarafından düzenlenecek "Afrika'da Kadın ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi" konulu etkinliğe ev sahipliği yapacak. TRUMP'LA GÖRÜŞME OLABİLİR
Erdoğan, zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek, ABD'li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle biraraya gelecek. Erdoğan işadamlarına Türkiye'de yatırım çağrısı yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump
ile bir görüşmesinin olup olmayacağı ise merak konusu. Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı ve eşi tarafından verilen davete katılımla ilgili herhangi bir husus bulunmaması dikkat çekti. BM Genel Kurulu gündemi ve Trump'ın ikili görüşmeleri konusunda açıklama yapan Amerika'nın BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Trump'ın şu anki programında henüz böyle bir görüşmenin görünmediği ancak programın değişebileceği mesajını verdi. Başkan Trump, 25 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Trump 26 Eylül'de de BM Güvenlik Konseyi'nde İran konulu oturumu yönetecek. SON 3 AYDA 5'İNCİ ZİRVE
Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi'nin devreye girmesinin ardından Brüksel'deki NATO Zirvesi ve Johannesburg'daki BRICS Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kırgızistan'da Türk Konseyi Zirvesi'ne, Tahran'da da Türkiye-Rusya-İran arasındaki Suriye zirvesine katılmıştı. BM Zirvesi, Erdoğan'ın 24 Haziran'dan bu yana katıldığı beşinci uluslararası zirve olacak. Erdoğan, BM Zirvesi'nin ardından resmi ziyaret için Almanya'ya gidecek.