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'de 'a sevgi gösterisi

İHA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 21.09.2018 16:55 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 17:29
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'de 'a sevgi gösterisi
İdlib'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

SİVİL HALKIN TÜRKİYE SEVGİSİ

'nin 'de huzuru sağlamak için gerek Rusya ile yaptığı İdlib mutabakatı, gerekse diğer çalışmalar sivil halktan da büyük destek görüyor.

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'de 'a sevgi gösterisi
İdlib'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

'nin 'e yönelik çalışmaları sivil halktan olumlu tepki görürken, İdlibliler Cumhurbaşkanı 'a sevgi gösterisinde bulundu.

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'de 'a sevgi gösterisi
İdlib'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

, bölgede huzuru sağlamak için Rusya ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürürken bölgedeki 12 gözlem noktasını da takviye ediyor.

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'de 'a sevgi gösterisi
İdlib'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

Bu çalışmalar sivil halkta ve 'a yönelik sevgi seline dönüştü.

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'de 'a sevgi gösterisi
İdlib'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

halkı ellerinde Türk bayraklarıyla 'a teşekkürlerini gösterdi.

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'de 'a sevgi gösterisi
İdlib'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
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'de 'a sevgi gösterisi
İdlib'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
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