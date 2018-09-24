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'den aranan Eski İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika haberi! /PDY terör örgütü soruşturması kapsamında aranan Eski İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı. Nikbay, İstanbul'da sahte kimlikle yakalanmasının ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorguya alındı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 13:17 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 13:55
FETÖ'den aranan Eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmalar kapsamında her yerde aranan eski İstihbarat Şube Müdürü İstanbul'da yakalandı.

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Nikbay, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GİZLENDİĞİ ADRES BELİRLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, üyesi olmak suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay'ın gizlendiği adresi bir süre önce belirlediği öğrenildi.

SORGUYA ALINDI

Kardeşine ait sahte kimlikle Esenyurt'ta bulunan bir adreste saklanan Nikbay ilişkileri bir süre İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince takip edildi. Baskın ile gözaltına alınan Özgür Nikbay, emniyette sorguya alındı.

Bilindiği gibi daha önceki yıllarda da 19 ay cezaevinde kalan Özgür Nikbay'ın hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığı tespit edildi.

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FETÖ'den aranan Eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay gözaltına alındı
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