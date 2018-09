Afrika’ya desteğimiz insanlık vazifemizdir

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan , ABD'nin New York şehrinde Birleşmiş Milletler 'de (BM) Afrika ülkelerin First Lady ve bakanların eşlerine hitap etti. Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği tarafından düzenlenen "Afrika'daki Kadınları ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi: Dayanıklı, Sürdürülebilir ve Adil Toplumların İnşasına Yönelik Yaklaşımlar" isimli etkinlikte konuşan Erdoğan, Afrikalı kadınların durumunu iyileştirmek gerektiğini vurguladı. Erdoğan, "Afrika, Türk halkının dost ve kardeş bildiği çok özel bir coğrafyadır. Afrika'dan yükselen her ses, Türkiye'de yankılanmaktadır" dedi. Türkiye'nin Afrika'nın hak ettiği refah seviyesine ulaşması için elinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, "Özellikle kadınlar için bölgeden bölgeye değişen ihtiyaçlara göre planlamalar yapıyoruz. Temel ihtiyaçların giderilmesi, sosyal statünün güçlendirilmesi ve ekonomik durumun iyileştirilmesi şeklinde üç temel hareket noktamız var. Afrika'nın desteğe muhtaç kadınları için yapacaklarımız, onlar için bir lütuf değil, bizim insanlık vazifemizdir. Çünkü insan hakları bölünmez bir bütündür. Hakların bir bölümü herhangi bir sebeple elden alınırsa, insan hakları kavramı meşruiyetini kaybeder" diye konuştu.130 milyon genç kız ve kadının kadın sünnetine maruz kaldığını ve kadın sünnetinin ne tıbbi, ne de dini gerekçesi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bütün bu sorunlarla mücadele etmenin yegâne yolu ise, eğitimdir. Yalnızca kadınların değil, erkeklerin de eğitime tabi tutulması, yanlış geleneksel algıların empoze ettiği tutumların değişmesi gerekir" diye konuştu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Djukanovic, Erdoğan'ın konuşmasından sonra fotoğraf çektirip, karşılıklı hediye tesliminde bulundu. SABAH'a konuşan Djukanovic, "Dostum Emine'ye kendi isminin yazıldığı büyük, güzel bir şal hediye ettim" dedi.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, El Cezire 'nin internet sitesinde yayımlanan makalesinde, insanların Afrika kıtasını aşırı yoksulluk, açlık, kuraklık, iç savaşlar ve terörizmle birleştirmesini eleştirdi. Emine Erdoğan kaleme aldığı "Afrika'nın sorunlarını çözmek için kadınlara şans verin" başlıklı makalesinde, Birleşmiş Milletler'e göre her 3 Afrikalı kadından birinin aile içi veya cinsel şiddete maruz kaldığının altını çizdi. Makalesinde Türkiye'nin bölgede yürüttüğü yardım projelerine de değinen Emine Erdoğan, Türkiye'nin Afrikalı kadınlara temel hizmet sağlamak üzere yardım projeleri üstlendiğinden bahsetti. Erdoğan, "Ülkem, Nijer'de anne ve çocuk sağlığı merkezinin yanı sıra Kamerun'da kadınlar için inşa edilen bir dizi sığınakları ve Madagaskar'da bir mesleki eğitim merkezini desteklemektedir. TİKA sadece geçen yıl kıta genelinde 30 bin sağlık kontrolünü ve 3 binin üzerinde cerrahi ameliyatı denetledi" dedi. Afrikalı kadınlar için ekonomik fırsatlar yaratmanın kesinlikle hayati olduğuna da değinen Emine Erdoğan, "Türkiye'nin, kadınların güçlendirilmesine yönelik verdiği özel önemle de ilişkili olan Afrika'da gelişim çabaları, Afrikalı sorunlara Afrikalı çözümlerin ilham vermesi arayışıdır. Afrika atasözünde dendiği gibi, Aslan nasıl yazacağını öğrenene kadar, tüm hikâyeler avcıyı yüceltecektir" ifadelerini kullandı. ANKARA