Emine Erdoğan... İnsanlığa adanan bir ömür

GENÇ KIZLARA MESLEK
Tüm güvenlik tehditlerine rağmen afet bölgelerine gitti, şefkat elini uzattı. Mültecilere, çadırkent, yetimhane ve atölyeler kurarak yeniden hayata tutunmaları için dev destekler verdi. Emine Erdoğan, savaş mağduru kadın ve çocukların ihtiyaçlarını gözeterek kurulan sistemle yakından ilgilendi. İnsani yardımların dağıtılmasını ilk elden gerçekleştirdi. Genç kızların meslek sahibi olmasının yolunu açtı. Afrikalı, Suriyeli, Arakan ve Iraklı onlarca kadın bu projelerle okumaya, yaşamaya ve üretmeye başladı.