Emine Erdoğan... İnsanlığa adanan bir ömür

Türkiye'nin dört bir yanında, çeşitli alanlarda toplumun her kesimine seslenen Erdoğan, dünya çapında ses getiren kampanyalara öncülük etti ve bu kapsamda katıldığı toplantılarda "Önce insanlık" dedi. Erdoğan uluslararası kamuoyuna "Ayrım yapmadan, herkesin insanca yaşayacağı bir dünya kuralım" çağrısını yaptı. First Lady'leri duyarlı olmaya davet etti, BM'de toplantı düzenledi. Ardından 2009'da Gazze'ye yapılan saldırılar konusunda, 'Filistin'de Barış İçin Kadınlar' adlı uluslararası bir zirve düzenleyerek çok sayıda lider eşini İstanbul'a davet etti.