Türkiye'nin en iyi haber sitesi

... İnsanlığa adanan bir ömür

TÜLAY CANBOLAT

İngiltere'de 'İnsani Hizmet Takdir Ödülü' verilen , okuma-yazmadan çocuk sağlığına kadar pek çok anlamlı projeye öncülük etti. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara yardım ve şefkat elini uzattı.

Giriş Tarihi: 13.09.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 13.09.2018 10:43
  • 1
  • 25
... İnsanlığa adanan bir ömür
Emine Erdoğan... İnsanlığa adanan bir ömür
  • 2
  • 25
... İnsanlığa adanan bir ömür
Emine Erdoğan... İnsanlığa adanan bir ömür

İngiltere'de 'İnsani Hizmet Takdir Ödülü'ne layık görülen Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi hayatının 30 yılını insanlığa hizmete adadı. Gençliğinden bu yana sivil toplum alanında çalışmalar yürüten ve çok sayıda projeye imza atan Emine Erdoğan, Türkiye ve birçok ülkede hayatlara dokunup yaralar sardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 25
... İnsanlığa adanan bir ömür
Emine Erdoğan... İnsanlığa adanan bir ömür

Özellikle Myanmar, Irak, Afrika, Suriye ve Doğu Türkistan'da işlenen insanlık suçlarına karşı uluslararası platformlardaki girişimleri ve Birleşmiş Milletler'de (BM) bu sorunlara dair yaptığı toplantılarla dikkat çekti. Güvenlik risklerine aldırış etmeden afet bölgelerine bizzat gitti. Türkiye ve dünyanın birçok ülkesindeki mülteci kamplarında ihtiyaç sahipleri ile bizzat ilgilenip, hayatlara dokundu.

  • 4
  • 25
... İnsanlığa adanan bir ömür
Emine Erdoğan... İnsanlığa adanan bir ömür

DÜNYAYA ÇAĞRI YAPTI

İşte 'ın insanlığa hizmet ve iyilik yolundaki hikâyesinde kilometre taşı özelliği taşıyan çalışmalarından bazıları:
Emine Erdoğan, özellikle kadın ve çocuk konusunda Türkiye'nin en çok ses getiren projelerine imza attı. Himayesinde yürütülen bazı projeler ile her yaştan kadınlar okuma-yazma öğrendi. Yüzlerce çocuğun hayatı Emine Erdoğan'ın yoğun çabaları ile değişti. Çevre konusunda attığı adımlar ise kısa sürede meyvelerini verdi. Türkiye artık atığın değil geri dönüşümün konuşulduğu bir ülke haline geldi.

  • 5
  • 25
... İnsanlığa adanan bir ömür
Emine Erdoğan... İnsanlığa adanan bir ömür

Türkiye'nin dört bir yanında, çeşitli alanlarda toplumun her kesimine seslenen Erdoğan, dünya çapında ses getiren kampanyalara öncülük etti ve bu kapsamda katıldığı toplantılarda "Önce insanlık" dedi. Erdoğan uluslararası kamuoyuna "Ayrım yapmadan, herkesin insanca yaşayacağı bir dünya kuralım" çağrısını yaptı. First Lady'leri duyarlı olmaya davet etti, BM'de toplantı düzenledi. Ardından 2009'da Gazze'ye yapılan saldırılar konusunda, 'Filistin'de Barış İçin Kadınlar' adlı uluslararası bir zirve düzenleyerek çok sayıda lider eşini İstanbul'a davet etti.

  • 6
  • 25
... İnsanlığa adanan bir ömür
Emine Erdoğan... İnsanlığa adanan bir ömür

, STK'larda başlayan insanlığa hizmet yolculuğunu uluslararası platforma taşıdı. 21. Yüzyıl'ın kanayan yarası savaşların yarattığı mağduriyet ve evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce mazlumun sesi oldu. NATO zirvesi, Birleşmiş Milletler ve daha birçok uluslararası platformdaki çalışmaları ile evini terk etmiş, yakınlarını yitirmiş binlerce insanın hayatına dokundu. Myanmar'daki, Gazze'deki katliamlara dünya kamuoyunun dikkatini çekti.

  • 7
  • 25
... İnsanlığa adanan bir ömür
Emine Erdoğan... İnsanlığa adanan bir ömür

GENÇ KIZLARA MESLEK

Tüm güvenlik tehditlerine rağmen afet bölgelerine gitti, şefkat elini uzattı. Mültecilere, çadırkent, yetimhane ve atölyeler kurarak yeniden hayata tutunmaları için dev destekler verdi. , savaş mağduru kadın ve çocukların ihtiyaçlarını gözeterek kurulan sistemle yakından ilgilendi. İnsani yardımların dağıtılmasını ilk elden gerçekleştirdi. Genç kızların meslek sahibi olmasının yolunu açtı. Afrikalı, Suriyeli, Arakan ve Iraklı onlarca kadın bu projelerle okumaya, yaşamaya ve üretmeye başladı.

BİZE ULAŞIN