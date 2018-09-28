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"Akıncı Üssü'nden Genelkurmay'a intikal ettik"

'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili davada savunma yapan sanık eski eski teğmen Furkan Akbenli, olay tarihinde tim komutanının emriyle tatbikat amaçlı Akıncı Üssü'ne gittiğini, buradan da tim personeli ile Genelkurmay'a intikal ettiklerini söyledi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 17:47 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 18:27
Akıncı Üssü'nden Genelkurmay'a intikal ettik

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Savunma yapan eski kurmay yüzbaşı Fatih Üner, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ederek, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

Sanık eski teğmen Furkan Akbenli, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre önce Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atandığını, gördüğü özel kuvvetler kursunun da 14 Temmuz 2016'da mezuniyet töreninin yapıldığını anlattı.

Genelkurmay çatı davasında flaş ifade

Olay tarihinde tim komutanının emriyle tatbikat amaçlı Akıncı Üssü'ne gittiğini, buradan da tim personeli ile Genelkurmay'a intikal ettiklerini belirten Akbenli, ertesi gün öğle saatlerinde de teslim olduğunu dile getirdi.

Tatbikata katılmak ve Genelkurmay kışlası içinde emniyet almak dışında bir emir almadığını savunan Akbenli, darbe girişiminde bulunmadığını iddia etti. Olaylar esnasında kendi amiri olmayan başka birinden de emir almadığını ileri süren Akbenli, kendisine verilen emirleri sorgulamasının söz konusu olmadığını beyan etti.

GENELKURMAY ÇATI DAVASI SÜRÜYOR

Üzerine atılı olan FETÖ üyeliği suçlamasını da kabul etmediğini söyleyen sanık Akbenli, beraatini ve tahliyesini istedi.

Davanın görülmesine 1 Ekim 2018 Pazartesi günü devam edilecek.

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