Genelkurmay çatı davası sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Dava dosyasında Kazancı'nın görüntüleri böyle yer aldı

Savunma yapan eski kurmay yüzbaşı Sadık Kazancı, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İhraç edilmeden önce Genelkurmay Genel Sekreterliğinde icra subayı olarak görev yaptığını belirten Kazancı, olay günü mesaiden ayrılacağı sırada terör saldırısı olabileceğine ilişkin tedbirler alındığını gördüğünü kaydetti. Bundan kısa süre sonra özel kuvvetler mensubu askerlerin geldiğini ve silah seslerini duyduğunu anlatan Kazancı, kışla çevresinde de sivillerin toplanmaya başladığını dile getirdi.

Bu olaylar esnasında darbe girişiminden haberdar olmadığını ve darbeci olmadığını iddia eden Kazancı, ilerleyen saatlerde uzun namlulu silahtan açılan ateş sonucu yaralandığını, revirdeki ilk müdahalenin ardından da GATA'ya giderek tedavi olduğunu savundu.

Tedavisinden sonra evine gittiğini, pazartesi günü mesaiye geldikten sonra da gözaltına alındığını bildiren Kazancı, darbe girişimine destek vermediğini ve FETÖ mensubu olmadığını öne sürdü.

Sanık Kazancı, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.