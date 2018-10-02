FETÖ'nün "dar bölge memur ünitesi sorumlusuna" hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "dar bölge memur ünitesi sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan ve ByLock incelemesinde 650 sayfalık mesaj dökümü tespit edilen tutuklu sanığa 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ersin Urunga ve avukatı katıldı. Sanık Urunga, savunmasında, ByLock programını kullanmadığını öne sürdü.

Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen Urunga, FETÖ/PDY ile bir ilgisinin bulunmadığını savundu. Örgütün "dar bölge memur ünitesi sorumlusu" olmadığını iddia eden Urunga, beraat talebinde bulundu.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti, Ersin Urunga'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ersin Urunga hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, sanığın ByLock incelemesinde 650 sayfal��k mesaj dökümü çıktığı belirtilmişti.