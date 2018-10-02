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En ülkeler!

Giriş Tarihi: 02.10.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 15:16
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En ülkeler!
En dindar ülkeler!

Barem ve WIN/ Gallup International'ın bir çok ülkede 66 bini aşkın kişiyle gerçekleştirdikleri araştırmada, insanlara din açısından kendilerini nasıl tanımladıkları soruldu. İşte ülke ülke verilen cevaplar...

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En ülkeler!
En dindar ülkeler!

ÇİN
bir insanım: 9%
Dindar değilim: 23%
Ateistim: 67%
Yanıt yok: 1%
* Çin'de her 10 kişiden neredeyse 7'si ateist

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En ülkeler!
En dindar ülkeler!

JAPONYA
bir insanım: 13%
Dindar değilim: 31%
Ateistim: 29%
Yanıt yok: 26%

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En ülkeler!
En dindar ülkeler!

İSVEÇ
bir insanım: 22%
Dindar değilim: 55%
Ateistim: 18%
Yanıt yok: 5%

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En ülkeler!
En dindar ülkeler!

ÇEKYA
bir insanım: 24%
Dindar değilim: 47%
Ateistim: 25%
Yanıt yok: 3%

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En ülkeler!
En dindar ülkeler!

BİRLEŞİK KRALLIK
bir insanım: 27%
Dindar değilim: 58%
Ateistim: 11%
Yanıt yok: 3%

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En ülkeler!
En dindar ülkeler!

ESTONYA
bir insanım: 28%
Dindar değilim: 50%
Ateistim: 10%
Yanıt yok: 12%

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