En dindar ülkeler!

Barem ve WIN/ Gallup International'ın bir çok ülkede 66 bini aşkın kişiyle gerçekleştirdikleri araştırmada, insanlara din açısından kendilerini nasıl tanımladıkları soruldu. İşte ülke ülke verilen cevaplar... ÇİN Dindar bir insanım: 9% Dindar değilim: 23% Ateistim: 67% Yanıt yok: 1% * Çin'de her 10 kişiden neredeyse 7'si ateist JAPONYA Dindar bir insanım: 13% Dindar değilim: 31% Ateistim: 29% Yanıt yok: 26% İSVEÇ Dindar bir insanım: 22% Dindar değilim: 55% Ateistim: 18% Yanıt yok: 5% ÇEKYA Dindar bir insanım: 24% Dindar değilim: 47% Ateistim: 25% Yanıt yok: 3% BİRLEŞİK KRALLIK Dindar bir insanım: 27% Dindar değilim: 58% Ateistim: 11% Yanıt yok: 3% ESTONYA Dindar bir insanım: 28% Dindar değilim: 50% Ateistim: 10% Yanıt yok: 12%