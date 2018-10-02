MHP Grup Toplantısı - Canlı

"Sizleri tüm kalbimle selamlıyorum. TBMM 27. dönem 2.yasama yılı 1 Ekim 2018 tarihinde başlamıştır. Bugün yeni yasama yılının ilk grup toplantısını gerçekleştiriyoruz. Yeni yasama yılının ülkemize, demokrasimize, partilerimize ve milletvekillerimize hayırlı olmasını diliyorum.

"YAPAMAZ DEDİLER YAPTIK, BAŞARAMAZ DEDİLER BAŞARDIK"

"TBMM açık ve çalışır olması, seçilmiş vekillerin görevlerinin başında olması ülkemiz için büyük bir kazanç ve demokratik güçtür. Milletimizin desteğiyle varlığımızı sürdürdük ve mecliste devamlılık kazandık. Yapamazlar dediler yaptık, başaramazlar dediler başardık. Dirilişimizle kötü iddia sahiplerini mahçup ettik, maskaraya çevirdik. Sözde aydınların yalan ve algı oyunlarına göğüs gerdik. Çökerler, erirler ve grup bile kuramazlar dediler. Sizler kurulmuş tuzakları, kudurmuş tahrikleri mücadelenizle yıktınız. Yazılmış iğrenç senaryoları buruşturup sahiplerine savurdunuz."

"Yapamaz dediler yaptık, başaramaz dediler başardık"

"HER ZAMAN VATAN VE MİLLET YOLUNDA İLERLEDİK"

"Biz büyük bir aileyiz, biz büyük bir davanın timsaliyiz. Biz büyük bir sevdanın temsilcileriyiz. Hepinizi yürekten kutluyorum. MHP dünden bugüne başkalaşma akımına kapılmadı ve özgüvenini kaybetmedi. Özdeğerlerinden kopmadı. Yeri dara düştük, zora girdik ancak helal yoldan çıkmadık ve vatan, millet yolunda ilerledik. İnandık her zaman ileriye baktık. İrade gösterdik ve parlak ufuklara odaklandık. Bizler imanımızla devleştik."

"BİZ TÜRK MİLLETİNİN TA KENDİSİYİZ"

"Türklüğün bekasını, Türkiye'nin tarihi haklarını siyaset üstü derinlikle kavrayıp vazgeçilmez bir görev saydık. Konuşacağız, uzlaşacağız, alınan kararlara yapıı şekilde katılacağız. Bu yeni yasama yılında hepinize güveniyorum. Yasama faaliyetlerinde, şuurlu bir şekilde katılmanızı ve gereğini yapmanızı öncelikle bekliyor ve temenni ediyorum. Bekleyecek vaktimiz yoktur. Oyalanmaya halimiz yoktur. Yerimizde saymaya, mirastan yemeye hakkımız yoktur. Her milletvekili arkadaşıma yeni yasama yılında başarılar diliyorum. Unutmayın, hiç kimsenin, hiçbir oluşumun himmetine muhtaç değiliz. Hiç kimsenin kollamasına, korumasına da ihtiyaç duymuyoruz. Biz Türk milletinin ta kendisiyiz."

"Yabancı ülkelere sermaye kaçıranlar mutlaka deşifre edilmelidir"

"FIRSATÇILIK YAPAN KİM VARSA MİLLİ MENSUBİYETİ İDRAK EDEMEYENLERDİR"

"Ekonomik fırtına tutulduğunda fırsatçılık yapan kim varsa milli mensubiyeti idrak edemeyenlerdir. Vatandaşlarımız en içelim ne yiyelim derdindeyken kurdaki artışları fırsata çevirenler nasıl bir ahlak anlayışı vardır. Stokçuluk yapanlar yabancı ülkelere sermaye kaçıranlar mutlak deşifre edilmelidir."

"Terör örgütlerini palazlandıran sözde gelişmiş ülkeler sınıfta kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Almanya ziyareti son derece faydalı olmuştur. Yeni ve temiz sayfa açılma hedefi olumlu bir gelişmedir. Bu durumu destekliyoruz."

"İMHALARI VE CEZALANDIRILMALARI VACİPTİR, HAKTIR"

"Almanya Başbakan'ı nasıl bir delil istiyor. Hain haindir. Terörist teröristtir. İmhaları ve cezalandırılmaları da vaciptir, haktır. Almanya FETÖ'ye Gülen hareketi dendiği müddetçe bu hainlerle nasıl mücadele edilecektir. Almanya Başbakan'ı nasıl bir delil istiyor? Hainin delili mi olur? Almanya FETÖ'yü PKK'dan daha cani bir örgüt olarak tanımalıdır. Türkiye'nin güney karasularındaki vahim senaryoları şimdilik kesilmiştir.

BM ELEŞTİRİSİ

"Dünyada sefalet korkunç boyutlara tırmanırken sefada bir o kadar yaygınlaştırmaktadır. Böyle bir dünya tablosunun sürdürülmesi imkansızdır. 260 milyon insan sosyal siyasal açmazlardan dolayı yollara düşmüş, göçmüştür. Zulüm egemenlik kurarken zalimler sözü geçer hale gelmiştir. İnsani değerler yerlerde sürünmektedir. İnsan hakları ihlalleri demokrasiye vurulan prangalar, katliamlar, sosyal krizler devletler arası şiddetli rekabet masumlara hayatı zindan etmektedir. Geçen hafta ABD'de gerçekleşen BM toplantısı sadece günü kurtarmıştır. Türkiye'nin dışında hiçbir ülkenin samimiyetle mücadele ettiği söylenemez. Oluk oluk akan kanları seyreden sözde gelişmiş ülkeler insanlıkta sınıfta kalmıştır. Bize öğretecekleri işaret edecekleri hiçbir şey yoktur. BM'nin ana yapısı ve karar alma şekli değişmedikten sonra huzur ve istikrar arayışları asla gerçekleşmez."

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