Başkan’dan manifesto

Saldırıyı püskürttük. Belirsizlik kalkıyorTerör örgütünün başını ABD koruyor.Bizim de ümmetin de kırmızı çizgisidir.En zoru geride kaldı. Yeniden denge geliyorTürkiye'ye rağmen hiçbir adım atılamaz.Sıkıntılı süreci geride bırakıyoruz. Diyalog yolları açılıyor.Milletimize vefa borcumuza can borcu da eklendi.Gelin sıkıntıları omuz omuza birlikte aşalım.Yeni hedefimiz Fırat'ın doğusunu PKK'dan temizlemek.PKK'sından FETÖ'süne hepsinin başını ezdik.Bir rahip bahanesiyle Türkiye'yi hedef alması bizi çok üzdü.Bölücü terör örgütünden tamamen temizleyeceğiz.Güvenirliğini iyice yitirdi. Sözde değil özde stratejik ortak olmalı.Sistem içindeki tüm vesayet mekanizmaları ortadan kalktıMilletimiz gerektiğinde kimden hesap soracağını biliyor.Hiçbir vatandaşımızı fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz.Faizden bunalan, işini çevirmekte zorlananların sıkıntılarını biliyoruz.Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk yasama yılı açılışında manifesto niteliğinde bir konuşma yaptı. İşte Erdoğan'ın TBMM 27. Dönem 2. Yasama Yılı nedeniyle düzenlenen törenle başlayan TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasından satırbaşları;Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için yapılan her hamle, yaptığımız daha büyük atılımlarla karşılık buldu.Terör koridoru planını paramparça ettik. Gece yarısı operasyonlarıyla ekonomimizi çökertmeye çalıştılar, Allah'ın izniyle, bu saldırıyı da atlatma yolunda ilerliyoruz.Milletimiz karşısında yürütmenin tek muhatabı Cumhurbaşkanı'dır. Söz verdiğimiz gibi, hızlı ve etkili bir icraat gerçekleştiriyoruz. Her geçiş dönemi gibi, bu süreçte de sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Her sıkıntıya anında müdahale ediyor ve hemen hal yoluna koyuyoruz.Ekonomide, asla hak etmediğimiz ve ülkemizin gerçek durumunu kesinlikle yansıtmayan dalgalanmalar karşısında tedbirlerimiz, görüşmelerimiz ve geliştirdiğimiz programlarla yeniden dengeye kavuşmaya başladık.ABD'nin bir rahip bahanesiyle Türkiye'yi hedef alması bizi üzdü. Darbe girişiminde bulunan terör örgütü elebaşı ve pek çok mensubu, bu ülke tarafından korunup kollanmaktadır. Rahibi bahane ederek, ülkemize yaptırımlar uygulamaya kalkan bu çarpık anlayışla, diplomasinin ve hukukun sınırları içinde mücadele etmekte kararlıyız. ABD güvenirliğini iyice yitirdi. Sözde değil özde stratejik ortak olmalı. Aramızdaki meseleleri çözüp, yeniden stratejik ortaklık ruhuna uygun ilişkiler geliştirmeyi ümit ediyoruz.Türkiye ekonomisi, tehditler ve saldırılarla yıkılmayacak kadar güçlüdür. Kurdaki yükselişin yol açtığı belirsizlik ortadan kalkıyor. Bütçe disiplininden en küçük bir taviz vermiyoruz. Türkiye kimseden para talep etmiyor, çabamız uluslar arası sermayenin ülkemizde yatırım yapmasını sağlamaktır.Sanayicimizin, tüccarımızın, esnaf ve sanatkarımızın, tarım sektörümüzün, ücretli kesimin, velhasıl milletimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Enflasyondan, faizlerden, döviz kurundan bunalan, işini çevirmekte zorlananların yaşadıklarını takip ediyoruz.Hiçbir sanayicimizi, hiçbir tüccarımızı, hiçbir çalışanımızı, hiçbir vatandaşımızı vicdan ve ahlak yoksunu tefecilerin, iyi günde ortaya çıkıp kötü günde kaybolan fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz. Serbest piyasa kurallarından taviz vermeden, her türlü tedbiri uygularız.Dengeleme, disiplin ve değişim üzerine kurulu yeni bir ekonomik programla Türkiye'yi yeniden yükselişe geçirmekte kararlıyız. Ekonomide en zoru geride bıraktık. Bugüne kadar nasıl her sıkıntıyı milletimizle kol kola, omuz omuza vererek aştıysak, bugünleri de aynı şekilde geride bırakacağız.Yetkiyi milletten alarak attığımız her adımımızda, yine milletimize hesap vermek mecburiyetinde olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Milletimiz gerektiğinde kimden hesap soracağını biliyor.Meclisimizin açılmasıyla gerek AK Parti grubunun, gerekse diğer partilerin milletvekillerinin kanun teklifleriyle ülkemize çok önemli hizmetler yapacaklarına inanıyorum. Türkiye'nin önündeki sıkıntıları ancak hep birlikte çalışır, omuz omuza verirsek aşabiliriz. Yeni dönem in ruhu, birlikte çalışmayı, birlikte inşa, birlikte başarmayı gerektiriyor. Gelin, Türkiye'yi birlikte hedeflerine ulaştıralım. Gelin, demokrasimizi birlikte güçlendirelim. Gelin, ekonomimizi birlikte büyütelim. Gelin, milletimize birlikte hizmet edelim.PKK'sından FETÖ'süne bütün terör örgütlerinin başını ezdik. Hedefimiz, çıbanbaşı Kandil'i ve yeni Kandil olma yolunda ilerleyen Sincar'ı terör örgütünden tamamen temizlemektir. İdlip'de ülkemizin güvenliğini sağlamayı garanti ettiği bölgeye de şimdiden 60 binin üzerinde Suriyeli geri dönmüştür. Bundan sonraki hedefimiz, Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki bölgelerin, buraları işgal eden terör örgütünden temizlenerek güvenli hale getirilmesidir. Bunu yakında sağlayacağız. Rusya'yla olumlu işbirliği iklimini daha da güçlendireceğiz.AB tam üyelik sürecinde ülkemize yapılan haksızlıklar ve çifte standart karşısında elbette sessiz kalamazdık. Avrupa ile yaşadığımız bu sıkıntılı süreci yavaş yavaş geride bırakıyoruz. 5 milyon civarında Türk kökenli kardeşimizin, milyonlarca samimi dostumuzun yaşadığı böyle bir coğrafyaya sırt dönmemiz kesinlikle söz konusu olamaz.Kudüs bizim de ümmetin de kırmızı çizgisidir.Kıbrıs'ta ve Ege'de, Türkiye'ye rağmen hiçbir adım atılamayacağını buradan bir kez daha tekrarlamak istiyoruz. Bu bölgede bizi yok saymaya kalkışanlar, kendi varlıklarını da topyekün tehlikeye attıklarını çok iyi bilmelidirler.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi. Başkan Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından askeri törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti.TBMM Genel Kurul salonu yeni hükümet sistemindeki ilk yasama yılı açılışı öncesi güvenlik standartları gereği dedektör köpekle arandı.TBMM'de yeni dönemin ilk oturumu için hazırlıklar saatler öncesinden başladı. Vekil sıralarının teknik donanımları kontrol edildi. Masalara kitapçıklar konuldu.Yeniden kurgulanan Meclis oturma düzenine göre bakanlar ilk oturumu locadan izledi. Yeni sistemde bakanlar sadece yemin töreni için Genel Kurul'a gelecek.Yeni dönem Meclis açılışı öncesi Atatürk Anıtı'na TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu. Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM başkanvekilleri Mustafa Şentop, Mithat Sancar, Levent Gök, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup başkanvekilleri Mehmet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Cahit Özkan ve Mehmet Muş ve TBMM Başkanlık Divanı üyeleri de katıldı.Salona ilk gelen lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli 13.44'te salona girdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu saat 13.59'da salona geldi. Tahliye edilen Enis Berberoğlu da daha önce edemediği vekil yeminini kürsüden gerçekleştirdi.Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli açılış töreninin adından TBMM'de görüştü. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın da eşlik ettiği görüşme sonrası Erdoğan, 'Bahçeli ile bir daha ne zaman görüşeceksiniz' sorusuna "Bakalım önümüzdeki günlerde Sayın Başkanla da zaten konuştuk, o da olumlu bakıyor" dedi.TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Genel Kurul açılışında yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimine karşı direniş ruhuna gönderme yaparak birlik ağrısı yaptı. 