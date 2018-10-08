Ordu'da üniversite adı ile şifreleme!

FETÖ'nün askeriye ve Polis Akademisi'ne sızma planı örgüt mensuplarının ByLock'taki şifreli yazışmalarıyla deşifre oldu. 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalar, her geçen gün örgütün karanlık ve hain yönünü gözler önüne seriyor. Güvenlik güçleri ve savcıların titiz çalışmaları sonucu elde edilen deliller ve itirafçıların verdiği bilgilerle örgütün pek çok yöntemi açığa çıkıyor.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli E.K'nın ByLock yazışmaları incelendi.

İnceleme sonunda bazı üniversite isimlerinin ByLock yazışmalarında sık sık kullanıldığı tespit edildi.