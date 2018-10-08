Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ, kuvvet komutanlıklarını üniversite adlarıyla şifrelemiş

, kuvvet komutanlıklarını üniversite adlarıyla şifrelemiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (), mensuplarının yazışmalarında, kara, deniz ve hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Akademisi'ni çeşitli üniversite adlarıyla şifrelediği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 8.10.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 11:19
FETÖ, kuvvet komutanlıklarını üniversite adlarıyla şifrelemiş

'nün askeriye ve Polis Akademisi'ne sızma planı örgüt mensuplarının 'taki şifreli yazışmalarıyla deşifre oldu.

15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalar, her geçen gün örgütün karanlık ve hain yönünü gözler önüne seriyor.

Güvenlik güçleri ve savcıların titiz çalışmaları sonucu elde edilen deliller ve itirafçıların verdiği bilgilerle örgütün pek çok yöntemi açığa çıkıyor.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli E.K'nın ByLock yazışmaları incelendi.

İnceleme sonunda bazı üniversite isimlerinin ByLock yazışmalarında sık sık kullanıldığı tespit edildi.

ÜNİVERSİTE İSİMLERİNİ VEREREK ŞİFRELEMİŞLER...

Yapılan araştırmada örgütün, ordunun deniz, kara ve hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Akademisi'ne, ByLock'ta üniversite isimleri vererek şifrelediği belirlendi.

Bir örgüt üyesinin ByLock mesajıyla verdiği talimatta " başvuruları yarın başlıyor, buraya başvuralım" dediği, yapılan araştırmada verilen tarihte Deniz Kuvvetleri'ne girmek için başvuruların başladığı tespit edildi.

FETÖ'nün, Deniz Kuvvetleri'ni Haliç Üniversitesi, Kara Kuvvetlerini Kadir Has Üniversitesi, Hava Kuvvetleri'ni Yıldız Teknik Üniversitesi, Jandarma Genel Komutanlığını Okan Üniversitesi, Polis Akademisini ise Fatih Üniversitesi olarak şifrelediği ortaya çıktı.

Yürütülen soruşturma kapsamında çözülen şifreler sonrası, şifreli konuşmaların geriye dönük incelendiği, bu kapsamda gözaltı kararları verilebileceği öğrenildi.

SETA'nın raporu FETÖ'nün İngiltere yapılanmasını deşifre etti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ, kuvvet komutanlıklarını üniversite adlarıyla şifrelemiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN