Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

'nün 'daki kripto yapılanmasına operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefondan ardışık arama yaptığı tespit edilen 6 muvazzaf ve 9'u eski asker olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 17:37
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 6 muvazzaf ve 9'u eski asker olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan birbirlerini ardışık aramalar yaptığı belirlenen 6'sı halen görevde bulunan, 9'u görevden ihraç edilmiş 15 eski asker hakkında gözaltı kararı verdi.

Manisa, , , , , Balıkesir ve 'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Rusya her yerde arıyordu! Kayseri'de yakalandılar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN