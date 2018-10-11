Rusya her yerde arıyordu! Kayseri'de yakalandılar...

Rusya tarafından dünya çapında aranan Rusya uyruklu Rashid Enikeev ve beraberindeki 6 kişi Kayseri'de yakalandı. Enikeev'in daha önce yakalanan ve örgütün göç ve lojistik lomitesi sorumlusu Abu Jafar ile bağlantılı olduğu belirlendi.