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her yerde arıyordu! 'de yakalandılar...

terör örgütünün önemli isimlerinden uyruklu Rashid Enikeev ve beraberindeki 6 kişi Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonla yakalandı.

Giriş Tarihi: 11.10.2018 16:30 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 16:31
Rusya her yerde arıyordu! Kayseri'de yakalandılar...

tarafından dünya çapında aranan Rusya uyruklu Rashid Enikeev ve beraberindeki 6 kişi 'de yakalandı. Enikeev'in daha önce yakalanan ve örgütün göç ve lojistik lomitesi sorumlusu Abu Jafar ile bağlantılı olduğu belirlendi.

Rusya her yerde arıyordu! Kayseri'de yakalandılar...

Yakalananlar arasında Rus uyruklu Elena Rakhmanova ve Sümeyye Seyh Muhammed adlı iki kadının yanı sıra Abu Jafar'ın akrabaları ve kardeşleri de var.

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Rusya her yerde arıyordu! Kayseri'de yakalandılar...

Yakalanan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli simkartlar ele geçirildi. Enikeev'in örgüt üyelerinde özel haberleşme sistemleri ile iletişim kurduğu belirlendi. Zanlılar savcılığa sevkedildi.

Rusya her yerde arıyordu! Kayseri'de yakalandılar...
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Rusya her yerde arıyordu! Kayseri'de yakalandılar...
Rusya her yerde arıyordu! Kayseri'de yakalandılar...
Rusya her yerde arıyordu! Kayseri'de yakalandılar...
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