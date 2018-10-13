Başkan Erdoğan Kayseri'de toplu açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 41 başlıktaki yüzlerce tesisin de aralarında bulunduğu toplam 1 milyar 640 milyon TL'lik yatırımların toplu açılış töreni için Kayseri Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Açılış töreninde yaptığı konuşmada, son 16 yılda AK Parti iktidarının Kayseri'ye yaptığı yatırımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hastanelerle ilgili yaptığı skandal açıklamalar hakkında, "Sen ölüleri rehine alıyordun, artık böyle bir Türkiye yok. Ben CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum, Bu adam SSK genel müdürü iken bu ülkenin evlatları hastanede süründü" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de toplu açılış töreninde konuştu

Başkan Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

Bay Kemal ne diyor, hastanelerde ameliyat yapılmıyormuş. SSK genel müdürü olduğu zamanları hatırlıyor. Artık Türkiye'de o dönem yok. Sen ölüleri rehin alıyordun. Bay Kemal yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Senin hayatın bu akşam yalan sabah yaşan artık bu millet yalanlarını yutmayacak.

Başkan Erdoğan, Kayseri'deki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada şu başlıklara yer verdi:

"MÜSLÜMAN BİR DELİKTEN BİR KERE SOKULUR BİR DAHA ASLA"

Bölgemiz cayır cayır yanıyor. On milyonlarca insanın evinden olduğu bir zulüm yaşanıyor. Batı kapılarını kaparken biz kapımızı açıyoruz. Şu anda bir kısmı Kayseri'de yetişen kahraman askerlerimiz sınırlarımız ötesinde başarı üzerine başarı yazıyor. İdlib'teki başarımız için tüm dünya bizi kutladı, ana muhalefet tek kelime etti mi? Zeytin Dalı Harekatı'nda gönülleri bu ülkeden kopuk bir hareket sergilediler. Terör örgütü mensuplarının etkinliklerine katılıyorlar. Vatan düşmanları ile el eleler. Ankara'dan İstanbul'a bunlarla el ele yürümediler mi? Son 17 yıldır ana muhalefetin en büyük başarısı malesef her evden bir oy diyerek bölücü örgütün güdümündeki partiyi meclise sokmak. Bununla da kalmadılar, mahalli seçimlerde de kimi belediyeleri onlara peşkeş çekmeye hazırlanıyorlar. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum: Eğer teröre bulaşmış olanlardan kalkıp da belediye başkan adayı yapanlar çıkacak olursa şu anda kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse aynı ilkeyi Türk hukuk sisteminde işleteceğiz. Öyle bu milletin parasını biz belediyeye verelim Kandil'e gitsin yok böyle bir şey. Biz devletin parasını verelim de bu teröristlere makine alsınlar o güzel şehirlerimizi kanallarla donatsınlar. Müslüman bir delikten bir kere sokulur.

"CHP'NİN İŞ BANKASI'NDAKİ HİSSELERİ"

Şimdi ben merak ediyorum, Kılıçdaroğlu, kazandığım davalardan kazandığım paraları acaba kendi cebinden mi ödedi, CHP'nin kasasından mı? Sen bu paraları nereden ödedin? Söyle bakalım. İş Bankası'ndan Gazi Mustafa Kemal'in CHP hissesi olarak yüzde 28'e yakın bir hisse olayı var. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk CHP alsın diye yapmadı. Hazineye gitsin diye yaptı. CHP'nin 4 üyesi ile bunun kontrollüğüne zemin hazırlandı. Meclise bu konuyu getiriyoruz. AK Parti olarak getiriyoruz. MHP de destekleyeceğini açıkladı. Meclisten bunu çıkaracağız ve bu hissenin Türkiye Cumhuriyeti Hazinesine devrini sağlamış olacağız. Tutuştu. Bunu biz kullanmıyoruz ki diyor. Ya bir de kullanacak mıydın? Bir an önce meclisimizden bu geçecek ve ardından hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek. Kayseri bunların biletini zaten kesmişti. 2019 Mart'ına kadar hep birlikte çalışmaya var mıyız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İş Bankası hisseleri açıklaması "Bu hissenin Türkiye Cumhuriyeti Hazinesine devrini sağlamış olacağız"

"BAK BURADAN SESLENİYORUM: FETÖ'DE KALANLAR..."

2010'da başladılar ama 40 yıldır bunlar bu ülkede hazırlık yaptılar. Şimdi ortaya konulan tüm hakikatlere rağmen örgütün içinde kalmaya devam edenler bunun sonuçlarına da katlanırlar. Bak buradan sesleniyorum. FETÖ içinde kalanlar ister babamız ister evladımız ister kardeşimiz olsun, kusura bakmasınlar canlarınızı yakarız. Hukuk neyse uygularız. Bunlar kardeşleri birbirine düşürdüler. Biz bunlara müsaade edemeyiz. Gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

"BU İHANET ÇETESİNİN PEŞİNİ BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"

Yeni şifreler çözülüyor.Geçmişte Kayseri'nin de FETÖ'den çok çektiğini iyi bilirim. Bu ihanet çetesinin peşini bırakmadık bırakmayacağız. Dün Isparta'da bir bankanın kasasından bunlara ait 100 kilo altın bulundu. Bak Isparta'da bu oldu. Lütfen kasalarla ilgili çalışmalarınıza da dikkat edin. Bu ihanet çetesinin (FETÖ) tam göbeğinde olduğu halde, bir şekilde şu ana kadar adalete hesap vermemiş olanlar kurtulduklarını sanmasın. Bugün olmazsa yarın; bir gün mutlaka, tüm hainler ihanetlerinin hesabını verecektir.