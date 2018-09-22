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, alanına böyle geldi

Giriş Tarihi: 22.09.2018 15:21 Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 16:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanına böyle geldi

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan 'te 3.gün etkinlikleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST festivalinin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na pilot kıyafeti giyip F-16'lar eşliğinde geldi.

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, alanına böyle geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanına böyle geldi

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na uçakla geldi.

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, alanına böyle geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanına böyle geldi

'ı taşıyan uçağa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da F-16 ile eşlik etti. Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu pilot üniforması giydiği görüldü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanına böyle geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanına böyle geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanına böyle geldi
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, alanına böyle geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanına böyle geldi
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