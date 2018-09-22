Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanına böyle geldi

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te 3.gün etkinlikleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST festivalinin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na pilot kıyafeti giyip F-16'lar eşliğinde geldi.