“Prens Selman gidici!”

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

New York Times yazarı Nicholas Kristof, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı hedefe koyarak şöyle diyordu: "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı'nın ortaya çıkmaması halinde Kral Selman'a yeni bir veliaht prens bulmasını net bir şekilde iletmelidir. Cinayetin sonuçları olmalı."

Doğrusu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun S. Arabistan gezisinde Veliaht Prens'le görüşmesi ABD yönetimini de kirli sürecin bir parçası haline getirdi. Bu ilişkiye en sert tepkiyi de Kaşıkçı'nın yazarı olduğu ABD'nin en etkili gazetesi Washington Post verdi: "Kabul edilemezolan, Trump yönetiminin çok şımarttığı bir rejim ve yönetici için yürüttüğü diplomatik aklama operasyonudur."

Senatör Lindsey Graham ise cinayetin arkasında Veliaht Prens'in olduğunu belirtiyor ve şöyle diyordu: "O adamı (Kaşıkçı'yı) öldürttü." Benzer tepkiler AB'nin önemli merkezlerinden de geliyor. Bir anlamda Batı, dün şımarttığı Veliaht Prens'in, Lübnan Başbakanı Hariri'yi, onlarca prensi, işadamını gözaltına aldırmasına, ülkesinde ve çevresinde kirli işler yapmasına göz yummasının günahını ödüyor.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ