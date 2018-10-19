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Bomba iddia... 'yı öldüren kişi belli oldu!

Giriş Tarihi: 19.10.2018 08:24 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 09:12
Bomba iddia... Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu!

Amerikan gazetesi, 'ın gazeteci 'nın öldürülmesinden, Muhammed bin Selman'ın üst düzey danışmanlarından istihbarat yetkilisi General Ahmed el Assiri'yi sorumlu tutmaya hazırlandığını yazdı.

Bomba iddia... Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu!

Gazeteye göre, yönetimi, General Assiri'nin Muhammed bin Selman'dan Kaşıkçı'yı yakalaması için sözlü yetki aldığını ancak Assiri'nin bu yetkiyi ya yanlış anlayarak ya da yetkilerini aşarak gazeteciyi öldürdüğünü söyleyecek.

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Bomba iddia... Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu!

SUUDİ ARABİSTAN'IN HABERİ VARDI!

NYT, günlerdir dünya gündeminden düşmeyen olayı hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Gazete, 'ın planlarından haberdar olduğunu belirttiği 3 kaynağına dayandırdığı haberinde, Suud yönetiminin 'a yakın isimlerden General Assiri'yi Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu tutmaya hazırlandığını öne sürdü.

Bomba iddia... Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu!

NYT'ye göre kaynaklar, "Suudi yöneticilerin, General Assiri'nin Muhammed bin Selman'dan Kaşıkçı'yı yakalaması için sözlü yetki aldığını ancak Assiri'nin bu yetkiyi ya yanlış anlayarak ya da yetkilerini aşarak gazeteciyi öldürdüğünü söyleyeceklerini" aktardı.

Bomba iddia... Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu!

"BEYAZ SARAY BİLGİLENDİRİLDİ"

Kaynaklar, Beyaz Saray yetkilileri ile de görüşüldüğü ve Assiri'nin isminin verildiğini belirtti. Daha önce Yemen'deki öncülüğündeki askeri müdahalenin sözcülüğünü yapan General Assiri, Prens Muhammed'e en yakın isimlerden biri olarak görülüyor.

Bomba iddia... Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu!

"KUSHNER, TRUMP'TAN PRENS MUHAMMED'İ DESTEKLEMESİNİ İSTEDİ"

Haberde, Beyaz Saray'a yakın bir kaynağın, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da kayınpederinden Muhammed bin Selman'ı desteklemesini istediği belirtildi.

Bomba iddia... Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu!

Kaynaklara göre, Kushner, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ve muhtemelen öldürülmüş olmasına yönelik baskıların, 'ın diğer hataları gibi zamanla unutulacağını savunuyor.

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