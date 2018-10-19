Bomba iddia... Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu!

Gazeteye göre, Suudi Arabistan yönetimi, General Assiri'nin Muhammed bin Selman'dan Kaşıkçı'yı yakalaması için sözlü yetki aldığını ancak Assiri'nin bu yetkiyi ya yanlış anlayarak ya da yetkilerini aşarak gazeteciyi öldürdüğünü söyleyecek.