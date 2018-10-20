Son dakika haberi... Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı konsoloslukta öldü

Kraliyet savcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girişinden sonra bir kişi ile sözlü tartışmaya başladığı daha sonra çıkan kavga sonucu Kaşıkçı'nın öldüğü savunuldu. Olayla ilgili, 18 kişi hakkında soruşturma açıldığı belirtilirken, bir askeri yetkilinin de görevden alındığı iddia edildi. Kaşıkçı'nın cesedine henüz ne olduğuna ilişkin bilgilere ise yer verilmedi.

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini duyurdu.

Suudi Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, Türk yetkililerin, şaibeli isimlerle ilgili paylaştığı bilgilerin Kaşıkçı meselesinin aydınlatılmasına yardımcı olduğunu duyurdu.

Öte yandan Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul konsolosluğunda hayatını kaybetmesiyle ilişkili 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Cemal Kaşıkçı'nın köşe yazarlığı yaptığı Washington Post gazetesi ise, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir anlaşma sağlayıcı haline geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haberi: Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı'ının konsoloslukta öldürüldüğünü itiraf etti

Suudi Arabistan'da yayımlanan kraliyet kararnamesiyle, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri görevden alındı.

Cemal Kaşıkçı soruşturması ile ilişkili Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için bakanlık komitesi kurulması kararlaştırıldı.

Suudi Arabistan, üst düzey 3 istihbarat görevlisinin görevden alındığını açıkladı.

"Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü açıklamak zorunda kaldı!"

Son dakika gelişmesinin detayları sabah.com.tr'de olacak...

CEMAL KAŞIKÇI OLAYI

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

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Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

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