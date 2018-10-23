FETÖ kurmaylık sınav sorularını da çalmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün hırsızlık yaptığı sınavlara ilişkin yürütülen soruşturmalara bir yenisi eklendi. FETÖ soruşturması kapsamında şüpheli olarak yakalanan Hüdayi Ö. ile Bahattin Y., itiraflarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Mayın Filosu ve Muhabere Şube Müdürlüğü'nde kurmay yarbay rütbesindeki Yasin T.'nin adını verdi. Gittikleri örgüt evlerinde Yasin T.'yi gördüğünü belirten Bahattin Y., "Evin dış kapısı açıldığında, gelen kişinin bizden 3 devre büyük Yasin T. isimli 4001 numaralı kişi olduğu hafızama yerleşti" dedi.



2007'DE SORULARI VERDİLER

İkilinin itirafları üzerine gözaltına alınan Yasin T. Etkin Pişmanlık Yasası kapsamında itirafçı oldu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan Yasin T.'nin itiraflarıyla, FETÖ'nün 2007'deki Kurmaylık Sınavı sorularını çaldığı da ortaya çıktı. Şubat 2018'te görevden uzaklaştırıldığını belirten Yasin T.'nin örgüt içindeki kod isminin ise "Fatih" olduğunu belirtti. 2006'da girdiği kurmaylık sınavını kazanamadığını ancak "Bedir" adlı örgüt mensubunun telkinleriyle 2007'deki sınava tekrar girdiğini belirten şüpheli T., "Asım isimli şahıs bana genel kültür sorularını çıktı olarak kağıt üzerinde getirdi. Asım'ın getirdiği 100 sorunun hepsi de çıktı" dedi.

İMAMINI TEŞHİS ETTİ

Yasin T., Harp Akademisi'nde öğrenciyken gittiği örgüt evlerinde 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nde FETÖ elebaşıyla koordineli şekilde yöneten sivil imam Hakan Çiçek'i gördüğünü de anlattı. Çiçek'i o dönem ismen tanıdığını ve resimleri görmesi durumunda teşhis edebileceğini bildiren T.'ye Akıncı Davası kapsamında tutuklu bulunan Çiçek'in fotoğrafları gösterildi. Şüpheli T. FETÖ imamı Çiçek'i teşhis etti.



EŞİYLE TELEFONDA TANIŞTIRILDI

Yasin T. hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin ortaokul yıllarından itibaren kapatılan Maltepe Dershanesi'ne gittiği dönemden itibaren FETÖ ile irtibat kurduğu, örgütün TSK'daki mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ifade edildi. Eşiyle "Emin" adlı mahrem imamın vasıtasıyla telefonda tanıştığı belirtilen Yasin T.'nin, örgüte himmet verdiği de kaydedildi.



DARBECİYİ DE TANIYOR

Yasin T.'nin itiraflarında adı geçen bir başka isim ise darbeci Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu oldu. Cuntacıların WhatsApp grubundan tespit edilen Çelebioğlu'nun yazışmaları dikkat çekti. Darbeci Albay Uzay Şahin'in, "Arkadaşlar her şey planlandığı gibi gidiyor. Bu televizyonların susturulması gerekiyor. Vatan Emniyet'i gerekiyorsa vurun" talimatına Çelebi'nin, "Vatan Emniyet'e acilen zırhlı araçlarla ateş edilmesi lazım" karşılığını verdiği belirlendi.