ABD, başlarına ödül koydu

Terör örgütü PKK
'nın Suriye uzantısı YPG
/PYD'ye her türlü silah, ve mühimmat yardımı yapan ABD
, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin yakalanması için ödül vereceğini duyurdu.
Örgütün eli kanlı elebaşlarından Murat Karayılan
'ın başına 5 milyon, Cemil Bayık
'ın başına 4 milyon, Duran Kalkan
'ın başına da 3 milyon dolar olmak üzere toplam 12 milyon lira ödül konulduğu bildirildi. Uzun süredir Türkiye'yi oyalayan, sonunda Menbiç'te ortak devriye uygulamasını başlatan Amerika'nın ödül duyurusu manidar bulundu.
ABD Ankara Büyükelçiliği, Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer iki gün boyunca Ankara'da temaslarda bulundu. Palmer temasları hakkında ABD Büyükelçiliği'nin internet sitesi üzerinden Türkçe açıklamada bulundu. ABD'nin, NATO müttefi Türkiye ile terörle mücadelede yürüttüğü işbirliğine değer verdiğini belirten Palmer, şunları kaydetti: "Ziyaretim kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'Rewards for Justice (Adalet için Ödül)' programının PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım. ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu PKK'lıların kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verilmesini onaylamıştır. Buna göre, Murat Karayılan için 5 milyon dolara kadar, Cemil Bayık için 4 milyon dolara kadar ve Duran Kalkan için 3 milyon dolara kadar ödül verilecektir." KÜRESEL TERÖR UNSURU
Palmer, AB'nin, 2001'de PKK'yı 13224 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca Küresel Terör Unsurları listesine aldığını da hatırlattı. Açıklamada, ödülle ilgili detaylar ve irtibat numaraları da paylaşılırken, YPG'nin de yönetim kademesinde yer alan bu teröristlerin YPG bağlantısından bahsedilmemesi dikkat çekti.
ABD'nin 3 teröristin başına ödül koymasını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "Çok geç kalınmış bir eylem. YPG angajmanını perdelemek için yapılan bir şeyse 3 günde ortaya çıkar. 'YPG/PYD'yi PKK'dan ayrı tutuyoruz' diyerek bizi kandıramazlar" dedi.