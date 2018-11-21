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"O yazarların köşelerine fiyat etiketi konsun!"

Sabah yazarı , ve Ayşe Arman gibi bazı köşe yazarlarının parayla röportaj yaptığını yazmasının ardından yeni bir tartışma başladı. bugün yayınlanan “Fiyatınızı söyleyin” başlıklı yazısında bazı köşe yazarlarındaki yozlaşmayı kaleme aldı ve ekledi: “O halde, gazeteciliklerinin ne kadar ettiğini reklamdan, avantadan geçinerek gösteren bu arkadaşlara köşelerine etiket koyma zorunluluğu getirilmeli.”

Giriş Tarihi: 21.11.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 10:01
O yazarların köşelerine fiyat etiketi konsun!

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

MELÄ°H ALTINOK

Evet, gazetecilikte, televizyonculukta "Advertorial" diye bir kavram var.
Reklamı haber metninin içine gömüyorsunuz, yediriyorsunuz. Ancak bunu, okura, seyirciye söylemek zorundasınız.
Aksi takdirde onları kandırmış, yalan söylemiş, mesleğinizin size kamu adına tanıdığı "yetkiyi" kötüye kullanmış olursunuz.
O halde, gazeteciliklerinin ne kadar ettiğini reklamdan, avantadan geçinerek gösteren bu arkadaşlara köşelerine etiket koyma zorunluluğu getirilmeli.
Bu arada iddialara konu olan isimler, geriye dönük olarak hangi yazıdan, hangi röportajdan ne kadar aldıklarını da açıklamak zorundalar.
Zira kritik süreçlerde, bu "gazetecileri" takip ederek kararlar alan, siyasi güzergâhlarını belirleyen okurlar eminim ki kendilerini fena halde kandırılmış hissediyorlar. Ne kadar keklendiklerini bilmek onların da hakkı.

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"O yazarların köşelerine fiyat etiketi konsun!"
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