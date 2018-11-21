Medya, Hürriyet'in röportajcısı Ayşe Arman'ın para karşılığı röportaj yaptığını konuşuyor.

Meğer "Gazeteci" bu iş için profesyonel menajerlik hizmeti de alıyormuş.

Ama 100 bin TL gibi rakamlar röportaj "müşterisine" fazla gelirse, bizzat Ayşe Hanım'ın "pazarlığa" girdiği de oluyormuş.

Çoğunlukla da "indirim" yapıyormuş...

Gönlü mü bol dersiniz bilemiyorum ama Fatih Altaylı'ya bakacak olursak meslektaşlarımız arasında bunu bilmeyen de yokmuş!

Dün, Sabah'tan Hıncal Uluç, Arman'ın yaptığı işten başlarda eski patronu Aydın Doğan'ın haberdar olmadığını yazdı. Ancak Aydın Bey bir gün duymuş. Duyunca ne mi demiş? Ne diyecek tüccar adam, "Yarısını bize versin devam etsin..." elbette.

Hıncal Abi yazısında, Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki köşesinde yaptığı "yatak reklamına" da değinerek, mevzuun Ayşe Arman'la sınırlı olmadığının altını çiziyordu.

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Ancak mesele sadece ticari alanla,sınırlı değil. Düşünün bu isimler,röportajlar yapıyor, yazılar yazıyor. Acaba bunların "" neydi?Kanaat önderi pozlarındailgili siyasi önermelerdebulunurken söylediklerinin ne kadarı, ne kadarı "?""Kahroldukları", gözyaşı döktüklerisatırlardan hangisihangisiEvet, gazetecilikte, televizyonculukta "" diye bir kavram var.Reklamı haber metninin içine gömüyorsunuz, yediriyorsunuz. Ancak bunu, okura, seyirciye söylemek zorundasınız.Aksi takdirde onları, yalan söylemiş, mesleğinizin size"yetkiyi" kötüye kullanmış olursunuz.O halde,reklamdan, avantadangeçinerek gösteren bu arkadaşlaraköşelerinezorunluluğugetirilmeli.Bu arada iddialara konu olan isimler, geriye dönük olarak hangi yazıdan, hangi röportajdanda açıklamak zorundalar.Zira kritik süreçlerde, bu "gazetecileri" takip ederekbelirleyeneminim ki kendilerinikandırılmış hissediyorlar. Ne kadaronların da hakkı.