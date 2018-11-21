Medya, Hürriyet'in röportajcısı Ayşe Arman'ın para karşılığı röportaj yaptığını konuşuyor.***
Meğer "Gazeteci" bu iş için profesyonel menajerlik hizmeti de alıyormuş.
Ama 100 bin TL gibi rakamlar röportaj "müşterisine" fazla gelirse, bizzat Ayşe Hanım'ın "pazarlığa" girdiği de oluyormuş.
Çoğunlukla da "indirim" yapıyormuş...
Gönlü mü bol dersiniz bilemiyorum ama Fatih Altaylı'ya bakacak olursak meslektaşlarımız arasında bunu bilmeyen de yokmuş!
Dün, Sabah'tan Hıncal Uluç, Arman'ın yaptığı işten başlarda eski patronu Aydın Doğan'ın haberdar olmadığını yazdı. Ancak Aydın Bey bir gün duymuş. Duyunca ne mi demiş? Ne diyecek tüccar adam, "Yarısını bize versin devam etsin..." elbette.
Hıncal Abi yazısında, Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki köşesinde yaptığı "yatak reklamına" da değinerek, mevzuun Ayşe Arman'la sınırlı olmadığının altını çiziyordu.
Ancak mesele sadece ticari alanla, markalarla, vergiden kaçırılan kazançla
sınırlı değil. Düşünün bu isimler, siyasi içerikli
röportajlar yapıyor, yazılar yazıyor. Acaba bunların "hediyesi
" neydi?
Kanaat önderi pozlarında ülkenin geleceğiyle
ilgili siyasi önermelerde
bulunurken söylediklerinin ne kadarı kendi fikirleri
, ne kadarı "reklamdı
?"
"Kahroldukları", gözyaşı döktükleri
satırlardan hangisi gerçek,
hangisi
"rol icabıydı?
" ***
Evet, gazetecilikte, televizyonculukta "Advertorial
" diye bir kavram var.
Reklamı haber metninin içine gömüyorsunuz, yediriyorsunuz. Ancak bunu, okura, seyirciye söylemek zorundasınız.
Aksi takdirde onları kandırmış
, yalan söylemiş, mesleğinizin size kamu adına tanıdığı
"yetkiyi" kötüye kullanmış olursunuz.
O halde, gazeteciliklerinin ne kadar ettiğini
reklamdan, avantadan
geçinerek gösteren bu arkadaşlara
köşelerine etiket koyma
zorunluluğu
getirilmeli.
Bu arada iddialara konu olan isimler, geriye dönük olarak hangi yazıdan, hangi röportajdan ne kadar aldıklarını
da açıklamak zorundalar.
Zira kritik süreçlerde, bu "gazetecileri" takip ederek kararlar alan, siyasi güzergâhlarını
belirleyen okurlar
eminim ki kendilerini fena halde
kandırılmış hissediyorlar. Ne kadar keklendiklerini bilmek
onların da hakkı.