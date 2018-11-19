Gazeteci Cemil Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'na girip ortadan kaybolmasının üzerinden tam 1.5 ay geçti.

Türk devletinin, basının cinayetle ilgili ortaya çıkartıp dünyayla paylaşmadığı delil, kamera ve ses kaydı kalmadı. Suudi yetkililer de "kaza" gibi tanımlar bulsalar da cinayetin işlendiğini kabul ediyorlar.

Ancak tüm dünyanın yakından ilgilendiği, devlet başkanlarının bizzat takip ettiği olaya dair hâlâ net bir açıklama yapılmış değil.

Kimse çıkıp "Kaşıkçı'yı şu ya da şunlar şu nedenle öldürttü" netliğinde bir izah yapmıyor.

Aksine, sanki mevzu aydınlatıldıkça, üzerinde konuşuldukça kararıyor. Bir muammaya dönüşüyor.

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Örneğin dün de, Kaşıkçı'nın, evlenmek için belgealmaya gitti konsoloslukta öldürülmedenzatenyazdı.Gazete haberini fotoğraflar ve iddiaya konu olan şahitlerin beyanatlarıyla da destekliyordu.Buyur buradan yak!Kaşıkçı'nın, konsolosluk binasına girerken kapıda bıraktığı Türk sevgilisiise (2) bu evlilikten haberi olmadığını söylüyor. Bu iddialarının manipülasyon olduğunu öne sürüyor... Kimileri de asıl,ile çekilmiş selfie'lerininolduğunu...Elbette bu son delil, Kaşıkçı'nın istihbaratta "" denilen ve kadınların kullanıldığı yöntemle konsolosluğa çekildiği iddialarını yeniden alevlendirdi.Kaşıkçı'nın(3) da Ciddi'de öldürüldüğü haberini geçen bölge basını, bakalımisimlerine de ulaşabilecek mi?ABD Başkanı Donaldise, dün cinayet anına dair Türkiye'nin ulaştığı ses kayıtlarınısöylüyordu:"Buçok kirli ve iğrençti.Dinlemeden de kayıtlarda olan."İnsan bu tabloya baktıkça "iyi ki herşeyi biliyoruz yoksa halimiz nice olurdu"demekten kendini alamıyor.Öyle ya, düşünsenize, dünyadakurban gidiyor. Hepsi hakkında Kaşıkçı vakası kadar bilgiye ve kanaate sahip olsaydık, demek kibugün içeride olmayacaktı.Buna da şükür mü demeliyiz?