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Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı! 'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polis teşkilatı birimlerinde görev yapan 12 emniyet müdürü 16 komiser ve emniyet amiri, 21 polis memuru olmak üzere /PDY terör örgütü ile irtibatı tespit edilen 49 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.

DHA AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 12:59 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 15:02
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı! FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde düzenlenen operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı çıkartılan 49 eski emniyet mensubundan 37'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 49 eski emniyet personeli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden 7'si birinci sınıf olmak üzere 12'sinin emniyet müdürü, 16'sının komiser ve emniyet amiri, 21'inin ise polis memuru olduğu belirtildi.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 13 ilde düzenledikleri operasyonlarda, zanlılardan 37'sini gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün birinci sınıf emniyet müdürü olduğu, 4 birinci sınıf emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu firari 12 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bu arada zanlılardan 16'sının, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürüldü.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı! FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına operasyon
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