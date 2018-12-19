Teröristler nefessiz kaldı

Dönüşümlü olarak arazide bulunan ve sayıları 15–20 arasında değişen 100 tim Elazığ'ın Arıcak ve Alacakaya İlçelerinden başlayıp Bingöl'ün Genç, Solhan, Diyarbakır'ın Dicle, Hani, Lice, Silvan, Hazro, Kulp, Batman'ın Sason ve Muş'un Şenyayla ilçelerine kadar geniş bir arazide kalıcı olarak pusulama, gözetleme, keşif ve dinleme faaliyeti yürütüyor. Arazideki timlere havadan İHA ve SİHA'larla taarruz helikopterleri de destek veriyor. Daha önce sabah 09.30'de telsizle bağlantı kurup Kandil'e günlük tekmil veren teröristlerin şu anda bölgeler arası kendi aralarında bile telsizle bağlantı kuramadıkları, bir araya gelemedikleri, köylere inemedikleri, tertip ve düzenlemelerinin tamamen bozulduğu bildirildi.