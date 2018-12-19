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nefessiz kaldı

Özgür CEBE
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Giriş Tarihi: 19.12.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 11:53
Teröristler nefessiz kaldı

terör örgütüne yönelik Güneydoğu'da yürütülen operasyonlar aralıksız devam ederken, teröristlerin bölgeler arası geçişlerde kullandıkları il sınırlarındaki tüm geçiş güzergâhlarına son teknoloji ile donatılmış yüksek güvenlikli ikiz kuleler inşa edildi. Bu kuleler 7/24 keşif, dinleme ve gözetleme faaliyeti yürütürken, arazide ise artık sadece operasyon süresince değil, 15-20 kişilik kalıcı timler görev yapıyor. Arka arkaya gerçekleşen seri operasyonlar sonucu kış üslenmesi yapamayan teröristlerin Diyarbakır kırsalında depoladıkları 3 ton erzakta ele geçirildi.

Teröristler nefessiz kaldı

terör örgütünün kış üslenmesinin önüne geçmek için Diyarbakır-Bingöl-Muş üçgeninde kıskaç operasyonu başlatıldı. İHA, SİHA ve Atak taarruz helikopterlerinin de desteğiyle yürütülen operasyonda teröristlere ait 3 ton erzak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Yine teröristlerin kışı geçirmek için toprak altına inşa ettikleri 3'er odalı, içinde mutfak, tuvalet ve banyo bölümlerinden oluşan 5 ayrı sığınakta Lice İlçesi kırsalında bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

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Teröristler nefessiz kaldı

Terörle Mücadelede taktik ve strateji değiştiren güvenlik güçleri artık belirli tarihler arasında rutin operasyon gerçekleştirmek yerine sürekli operasyonlar yaparak kırsal alanda üzerindeki baskıyı arttırıyor. JÖAK'ın başındayken Karadeniz bölgesini teröristlerden tamamen temizledikten sonra Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun bizzat sevk ve idaresinde yürütülen operasyonlarda terör örgütünün Apê Musa Kampı diye adlandırdığı Lice'nin Birlik, Şenlik, Akçapınar ile Hani'nin Aşağı ve Yukarı Turalı Köylerinin bulunduğu bölge tamamen teröristlerden temizlendi.

Teröristler nefessiz kaldı

KULE AMA İÇİNDE HER TÜRLÜ KONFOR VAR

Diyarbakır, Bingöl, Muş üçgeninde 3 ilin sınırlarının kesiştiği kritik noktalardaki yüksek rakımlı hâkim tepelere inşa edilen ikiz kuleler ile yüksek güvenlikli kalekol inşaatları tamamlandı. Bu bölgelere inşa edilen kuleler sadece gözetleme amaçlı olmayıp, içinde ranzaların bulunduğu uyku odaları, banyo, mutfak ve bahçesinde otoparkı bulunan günlük yaşamı kolaylaştıracak her türlü imkâna sahip.

Teröristler nefessiz kaldı

Kulelerin en önemli özelliklerinden biri ise roket, havan, füze gibi ağır mühimmatlara karşı dayanıklı oluşu. Tünel kalıp sistemiyle inşa edilen bu kulelere dışarıdan müdahale neredeyse imkânsız. Kulelerde keşif, gözetleme, dinleme faaliyeti 7/24 kesintisiz yürütülürken, ASELSAN tarafından geliştirilen yüksek çözünürlüğe sahip termal duyarlı kameralarla arazide nefes alamaz duruma geldi.

Teröristler nefessiz kaldı

100 TİM ARAZİDE DÖNÜŞÜMLÜ KALIYOR

Güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu son 1 yılda Diyarbakır kırsalında 217 etkisiz hale getirildi ve 2 yıl öncesine kadar bölgedeki terörist sayısı ilk kez 350'den 50'ye düştü. Yeni kalekol ve kulelerin yanı sıra teröristlerden temizlenen alanlara yerleşen JÖH timleri de arazide kalıcı olarak görev yapıyor ve kırsal alanı bir an olsun boş bırakmıyor.

Teröristler nefessiz kaldı

Dönüşümlü olarak arazide bulunan ve sayıları 15–20 arasında değişen 100 tim Elazığ'ın Arıcak ve Alacakaya İlçelerinden başlayıp Bingöl'ün Genç, Solhan, Diyarbakır'ın Dicle, Hani, Lice, Silvan, Hazro, Kulp, Batman'ın Sason ve Muş'un Şenyayla ilçelerine kadar geniş bir arazide kalıcı olarak pusulama, gözetleme, keşif ve dinleme faaliyeti yürütüyor. Arazideki timlere havadan İHA ve SİHA'larla taarruz helikopterleri de destek veriyor. Daha önce sabah 09.30'de telsizle bağlantı kurup Kandil'e günlük tekmil veren teröristlerin şu anda bölgeler arası kendi aralarında bile telsizle bağlantı kuramadıkları, bir araya gelemedikleri, köylere inemedikleri, tertip ve düzenlemelerinin tamamen bozulduğu bildirildi.

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