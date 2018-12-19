Başkan Erdoğan: Kültür ve sanatı ülkenin bir sembolü olarak görüyoruz

KÜLTÜR SANAT ÜLKENİN BİR SEMBOLÜ GİBİDİR

"Bize göre kültür, tıpkı bayrak, ordu, para gibidir. Bir milletin bağımsızlığının sembolü gibidir. Bizim yapmamız gereken, Medeniyetimizin üç tasavvurunu, Zevk-i Selim'i, Kalb-i Selimi ve Akl-ı Selimi kendi geçmişimizde bulmak ve geleceğe taşımaktır.

"Tıpkı ordu, bayrak, para gibi görüyoruz"

MEHMED AKİF'İ ANCAK BÖYLE YAD EDEBİLİRİZ...

İstiklal Marşı, Çanakkale şiiri, Mehmet Akif'in ismini tarihe altın harflerle yazmıştır. Akif'in bize sunduğu ışığı yeteri kadar değerlendirebildiğimizde onun aziz hatırasını ancak yad etmiş olabiliriz.

YENİ AKİF'LERE İHTİYACIMIZ VAR

Türkiye'nin yeni Akif'lere, Tanpınar'lara, Arif Nihat Asya'lara, Kemal Tahir'lere, Dede Efendiler, Itri'ler, Neşet Ertaş'lara ihtiyacı var. Yeni Aşık Veyseller yetiştirmeden özgürlüğümüzü koruyamayız. Mimar Sinan gibi kendi alanında asırlar süren ekoller oluşturacak mimarlar yetiştirmeliyiz. Ömrüne 800 e yakın bir proje sığdıran bir isim Sinan. Ve bunlar da öyle kaçak yapılar falan değil...

Kültür ve Sanat özgürdür. Kutsallarını, inançlarını küçümseyen, hafife alan, yahut ideolojik siparişlere göre yapmaya çalışanların yaptığının adı kültür sanat değildir. Ülkemizin en büyük sorunu bu alanlar kendini bu milletin üzerinde gören, toplumu küçümseyen bir grup tarafından esir alındı. Hamdolsun artık bu esaret yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı.

Ödüllerin hayırlara vesile olmasını dileyerek sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. "

ÖDÜLLER;

Tarih ve Sosyal Bilimler alanında: Prof. Dr. Mehmet İşpirli

Sinema alanında Türker İnanoğlu

Müzik alanında Erol Sayan

Sanat fotoğrafı alanında İzzet Kehribar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanlık Kültür Sanat Ödülleri programında konuştu